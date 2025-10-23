ハンド日本代表の司令塔が初対談！相澤菜月×安平光佑「世界でも通用する日本人のスピード」

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）が、ハンドボール日本代表の司令塔を務める女子代表の相澤菜月選手と男子代表の安平光佑選手の対談動画を公開。小柄ながらもスピードを武器に世界で活躍する2選手ならではのトークが繰り広げられました。

男女日本代表の司令塔が初対談

今回の対談は、ヒュンメルのハンドボール契約選手のうち、日本代表の司令塔を務め、海外でも活躍

する女子代表の相澤選手と男子代表の安平選手の帰国時に合わせて実施。海外に行って感じた日本

との違いや自身の強み、プレーで意識していることなど、海外でのエピソードを中心に話してもらいました。

最近のハンドボールでは、ゲームのテンポが速くなり、攻守の切り替え（トランジション）が重視され、戦術が多様化するなかで、素早い動きや敏捷性に優れた選手がゲームを支配し、ディフェンスの隙を突くドライブや素早いパスワークで攻撃をリードしています。そうした中で、今までよりも小柄の選手が活躍の場を広げています。

相澤選手は160cm、安平選手は172cmとヨーロッパで活躍する外国人の司令塔と比べても小柄ですが

、安平選手は「日本人の強みであるスピードはヨーロッパでも通用する」と話し、相澤選手が「ディフェンスでも2枚目を任されるようになった」と語るように、ハンドボールの本場ヨーロッパでも活躍。

安平選手は「海外では9mの外から打っていたジャンプシュートをなくすということを決めた」とし、身長が2mを超えるディフェンスが多い海外で、その上を行くのではなく、タイミングをずらすことで、ゴールの確率が上がっているといいます。

相澤選手は、パス、フェイントにすぐれ、ディフェンスとの一対一から相手を寄せてパスをさばき、時にゴールも狙うことで相手の脅威になっています。安平選手が得意とするディスタンスシュートについては、「私は結構苦手分野で、安平選手のシュートやタイミングの外し方は見ていて『すごい』とも思うし、『どうやってるの』と思っているので、教えてもらえたら」と話し、対談後には実際に腕の動きやスナップの利かし方を伝授する一幕も。そして最後にはハンドボールを頑張っている現役部活生に向けてのメッセージも寄せてくれました。

ヒュンメルでは、今後もハンドボール選手プレー動画などの公開も予定していますので、それらをひとつの参考に、ハンドボールを楽しんでもらえたらと思います。

なお、対談動画は、ヒュンメルの公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=d-9T9oyjXmc ]

https://youtu.be/d-9T9oyjXmc

相澤 菜月/ Natsuki Aizawa

1999年1月6日生まれ、茨城県出身。160cm。小学1年生でハンドボールを始め、水海道第二高校では

インターハイ優勝を経験。ハンドボールの名門・大阪体育大学を経て北国銀行でプレーし、チームの日

本リーグ9連覇、日本選手権5連覇などに貢献。日本代表でもキャプテンとして、また司令塔としてチー

ムを率いる。昨年よりドイツのチューリンガーに移籍。EHFヨーロピアンリーグ女子2024/25では、決勝で5得点を挙げるなど攻守で活躍し、チームの優勝に貢献。

【Official Instagram】https://www.instagram.com/n__aizawa/

安平 光佑/Kosuke Yasuhira

2000年6月29日生まれ、富山県出身。172cm。氷見高校在籍時に、キャプテンとして3冠（インターハイ、センバツ、国体）を達成。日本体育大学時代に活躍の場をヨーロッパに求めて、ドイツ、フランス、ポーランドでプレー。ポーランド1部のヴィスワ・プウォツクでは、欧州チャンピオンズリーグに日本人男子選手として初出場・得点も記録。2023年に北マケドニアリーグの強豪ヴァルダルに加入し、現在はクウェートのブルガンSC所属。日本代表でも活躍する注目のプレイヤー。

【Official Instagram】https://www.instagram.com/anpinyasu/

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/