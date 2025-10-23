【NFT漫画プロジェクト 第４弾】目標達成!! 新人漫画家 小森しゃお が描く孤高の制裁者『柊』の電子出版が決定！

株式会社CAICA DIGITAL

当社子会社の株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）は、審査制NFT販売所「Zaif INO」にて展開中のNFT漫画プロジェクト第４弾作品『柊（ひいらぎ）』の電子出版応援NFTの販売が、目標額の30万円を達成し、電子出版が正式に成立したことをお知らせいたします。

2025年8月15日（金）から開始した第４弾プロジェクトは、皆さまからの温かいご支援により、本日30万円の目標額を見事達成いたしました。これにより『柊』の電子書籍出版が決定し、今後は実業之日本社を通じて大手電子書店をはじめとした、約200の電子書店での販売に向けて出版準備を進めてまいります。

NFTカードの発送や印税還元をはじめとした各種特典の配布に関する詳細につきましては、NFT購入者の方へメールにてご連絡させていただきます。今しばらくお待ちください。

なお、電子書籍の出版応援NFTは完売いたしましたが、NFT漫画や紙書籍の出版を応援するNFTは引き続き販売中です。販売期間は2025年11月14日(金) 23:59までとなっておりますので、引き続きご支援を賜りますようお願いいたします。

- 小森しゃお『柊』特設サイトはこちら

https://zaif-ino.com/Series/250(https://zaif-ino.com/Series/250)

● 作品紹介

『柊』（ヒイラギ）

“悪人の匂い”を嗅ぎ取ることができる男「遠野 柊」。

その場に巣食う悪を見定め、迷うことなき拳で制裁を喰らわせる。

彼は一体何者なのか？その目的とは…

善悪の狭間で揺れる世界に現れた“柊”が、静かに、しかし確実に物語を動かしていく。

孤高の制裁者が繰り広げるリアルアクションストーリーをぜひご期待ください！

● 漫画家紹介

新人漫画家 小森しゃお

10年以上のアシスタント経験から下積みを経て、集英社「グランドジャンプ」にて読切デビュー。

元医療事務としての経験を活かし、医療テーマの作品も執筆。

近年では作風を大きくリアル寄りに進化させ、青年誌向けのリアルなアクション表現で読者の心を打つ作品を描いています。

現在はイラスト・デザインワークに加え、ネーム連載等をしつつ、作画連載を目指して精力的に活動中。

研ぎ澄まされた筆致と演出力で描かれる『柊』は、小森しゃおの“今”を体現する渾身作です。

● 小森しゃおさんからのメッセージ

リアルな大人のかっこよさを目指してマンガを描いています。

よろしくお願いいたします!!

NFT漫画プロジェクトとは

このプロジェクトは、読者の応援が直接クリエイターの力となり、漫画作品を世に送り出す、新しい出版の形です。

あなたのNFT購入が、この漫画の出版を実現させるための大切な一歩となります。 目標が達成されれば、書籍の出版が決定。さらに、編集会議や専用コミュニティを通じて作品制作に協力することで、作品が生み出す印税の一部がNFT保有者に還元されます。専門知識や特別なスキルは一切必要ありません。 作家と共に、作品を創り上げる興奮を体験しませんか？

◎ NFT漫画プロジェクトの詳細はこちら(https://zaif-ino.com/media/nft-manga/)

◎ 本プロジェクトで出版を目指したい方はこちら(https://zaif-ino.com/media/nft-manga-mangaka/)



Zaif INOとは

Zaif INOとは、審査制NFTローンチパッド（一次販売所）です。

Zaif INOが審査することで厳選されたNFTを安心してご購入頂くことが出来ます。

さらに、クレジットカード決済対応しているため、暗号資産をお持ちでない方でも簡単にNFTを購入頂くことが可能なサービスです。

【Zaif INOサービスページ】https://zaif-ino.com/(https://zaif-ino.com/)

【NFTカード紹介ページ】https://zaif-ino.com/media/nft-card/(https://zaif-ino.com/media/nft-card/)

【Zaif INO公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/zaif_ino(https://twitter.com/zaif_ino)

【Zaif INO公式メールマガジン】https://zaif-ino.com/media/mailmagazine/(https://zaif-ino.com/media/mailmagazine/)

【Zaif INO公式Discord 】https://discord.com/invite/QvbqhjRZVs(https://discord.com/invite/QvbqhjRZVs)

【Zaif INO公式LINE 】https://line.me/R/ti/p/@841xxews(https://line.me/R/ti/p/@841xxews)

NFTを販売したいプロジェクト、企業様を随時募集しています。

ご興味がある方は zaif-ino@caica.jp までお問い合せください。

■「CAICA Web3 For Biz 」サービスサイトhttps://www.caica.jp/web3/(https://www.caica.jp/web3/)

■「CAICA Web3 For Biz」法人窓口https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9(https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9)

会社概要

株式会社カイカフィナンシャルホールディングス

代表取締役 鈴木 伸

東京都港区南青山５丁目11番９号

https://www.caica.jp/cfhd/