ガンベロロッソ『ヴィーニ・ディタリア 2026年度版』を発表

ガンベロロッソ社は第39版となる『ヴィーニ・ディタリア（イタリアワインガイド）2026年度版』を10月12日（日）ローマのコンベンションセンターにて発表しました。

このガイドは、イタリアワインがこれまでになく刺激的で活気に満ち、多様性に富んでいることを示しています。最高評価であるトレ・ビッキエーリ（3グラス）の称号を得ることは容易ではありません。ガンベロロッソの専門テイスターたちはイタリア全土を巡り、約4万本のサンプルから約2,300本をファイナリストとして選出。その中からさらに508本がトレ・ビッキエーリとして認定されました。各ワイナリーでこの栄誉を得られるのは1本のみです。

さらに同日、特別賞13部門の受賞者が発表されました。今年は新たに「ヤング・プロデューサー・オブ・ザ・イヤー」部門が設立されました。これは、経済・政治的な課題がある中でも、イタリアワインの未来が若い世代の手に確かな形で受け継がれていることを示しています。

トレ・ビッキエーリ2026地域別受賞ワイン一覧および『ヴィーニ・ディタリア20206』特別賞受賞者一覧は添付のプレスリリース資料をご参照ください。

尚、2026年度版でトレ・ビッキエーリを受賞したワインが一堂に会する業界向け試飲会が下記の通り東京で開催されます。オープニングセレモニーでは、ガンベロロッソによる「トップ・イタリアンレストラン・アワード」の授賞式も開催される予定です。

開催日：2025年10月28日(火)

開催時間：

11:00-11:30 オープニングセレモニー

11:30-18:00 試飲会（出展社のブースに自由に回って試飲するスタイル）

12:30-14:00 上級者向けセミナー（抽選制）

会場：ザ・リッツカートン東京 (2Fグランドボールルーム)

対象者：ワイン業界・飲食店・小売店・ワインスクール・報道関係者

入場：下記フォームにて要事前登録（無料）

https://pro.form-mailer.jp/fms/9e7becb0154543

*業界向けのワイン試飲会です。一般の方のご入場は固くお断りいたします。

ガンベロロッソについて

ガンベロロッソは、イタリア料理とワインの世界で最も重要なマルチメディアブランドで創立39周年を迎えます。1986年に新聞の折込みとして第１歩を踏み出したガンベロロッソは、その翌年には格付けワインガイド、『ヴィーニ・ディタリア（Vini d’Italia）』の初版を出版し、その後数多くのガイドブックや書籍を出版してきました。1999年にはヨーロッパ初の専門テレビチャンネル「ガンベロロッソ・チャネル」が開局し、食に関する総合施設「チッタ・デル・グースト（Citta del Gusto(R)）」や「ガンベロロッソ・アカデミー」も設立され、料理・ワイン・レストラン経営などの教育活動を展開しています。さらに世界中で「メイド・イン・イタリー」への関心が高まる中、1990年から世界各国でワインの試飲会等のイベントを開催しており、現在は40件以上に拡大。『ヴィーニ・ディタリア』はドイツ語・英語・中国語・日本語に翻訳されています。

『ヴィーニ・ディタリア2026』について

『ヴィーニ・ディタリア（イタリアワインガイド）』は、イタリアワインの決定版ガイドです。70名のテイスターが1年間かけてイタリア全土を巡り、約4万本のワインを試飲。その中から508本が最高評価「トレ・ビッキエーリ」に選ばれました。187本が有機・ビオディナミ認証の「トレ・ビッキエーリ・ヴェルディ」に該当し、43本が15ユーロ以下、50本が生産3,000本未満の希少ワイン「ヴィーニ・ラリ（レア・ワイン）」です。2026年版には、2,605軒のワイナリーと24,315本のワインが掲載されています。オンラインおよび書店で購入可能です。

お問合せ先：ガンベロロッソイベント運営事務局

E-mail: gamberorosso@asahiagency.com

公式サイト:www.gamberorossointernational.com

SNS: @gamberorossointernational

ハッシュタグ:#GamberoRossoInternational #TopItalianRestaurant