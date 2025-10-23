10月30日（木）20時より放送の公式生配信番組「ソニステ！」にて『ソニックレーシング クロスワールド』企業対抗戦開催！集英社、出前館、BEYBLADE X、森永製菓がオリジナルマシンで参戦

株式会社セガは、『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』に関する最新情報をお届けする生配信番組「ソニステ！」を2025年10月30日（木）20時より配信します。今回の番組では、『ソニックレーシング クロスワールド』のゲーム内にステッカーが実装されているコラボ企業やブランドから集英社、出前館、BEYBLADE X（タカラトミー）、森永製菓の4社が参戦し、企業対抗戦を実施します。各社は、それぞれのコラボステッカーでカスタマイズしたオリジナルマシンを使用し、熱いレースバトルで頂点を目指します。



なお、事前に優勝企業を予想するSNSキャンペーンも実施予定ですので合わせてご参加ください。



番組概要


番組名


【ソニステ！】『ソニックレーシング クロスワールド』企業対抗戦、開催！


放送日時


2025年10月30日（木）20:00～ 22:00 終了予定


配信URL


https://youtube.com/live/ItdLBahXM9I


主な番組内容


（１）『ソニックレーシング クロスワールド』企業対抗戦！


　　　コラボ企業の4社の頂点はどこだ！


（２）最新ニュースヘッドライン


　　　ソニック関連の最新情報をお届け！　この番組で初出し情報も！


（３）コラボ企業各社のお知らせコーナー


ゲスト


集英社、出前館、BEYBLADE X担当（タカラトミー）、森永製菓


※五十音順


水上侑／eスポーツキャスター


瀧隆一／『ソニックレーシング クロスワールド』プロデューサー


出演者


つつみ／進行アシスタントみならい


エド／SNS担当


いなっち／セガ社員



＜参加企業のステッカー＞


ゲーム内のマシンカスタマイズでは、どなたでも好きな企業や商品のステッカーを貼ってオリジナルマシンをカスタマイズすることが可能です。マシンはパーツや色、ステッカー、質感まで細かくカスタマイズでき、70,000以上の組みあわせで自分だけのオリジナルマシンを作ることが可能です。




Vジャンプ（集英社）

出前館


BEYBLADE X （タカラトミー）

ハイチュウ（森永製菓）

(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO


(C) ＴＯＭＹ



■『ソニックレーシング クロスワールド』企業対抗戦 優勝予想キャンペーン




「ソニステ！」番組内の『ソニックレーシング クロスワールド』企業対抗戦に合わせて、視聴者が優勝すると思うコラボ企業チーム（集英社、出前館、BEYBLADE X、森永製菓）を予想・投稿するキャンペーン(https://x.com/SonicOfficialJP/status/1981201414073569332)を「ソニック公式X(https://x.com/SonicOfficialJP)」にて実施します。



＜賞品＞


総額10万円分の「えらべるPay」を抽選で15名にプレゼント


10,000円分×5名


5,000円分×10名



＜応募期間＞


2025年10月23日（木）～10月30日（木）20:30まで（番組内の対戦開始時まで）



＜応募方法＞


1．ソニック公式X（@SonicOfficialJP(https://x.com/SonicOfficialJP)）をフォロー


2．ハッシュタグ「#ソニックレーシング企業対抗戦」をつけて優勝予想チーム名を投稿




■製品版に引き継ぎ可能な体験版配信中！




体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。


体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。




【製品概要】


商品名：ソニックレーシング クロスワールド


対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)


発売日：


発売中（2025年9月25日（木） 発売）


※Nintendo Switch(TM) 2 版は後日発売予定


価格：


通常版（パッケージ版／デジタル版）


PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）


Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）



デジタルデラックスエディション


PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）


Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）


ジャンル：レーシング


プレイ人数：


ローカルプレイ 1～4人


オンラインプレイ 最大12人


発売・販売：株式会社セガ


CERO表記：A区分（全年齢対象）


著作権表記：(C)SEGA


公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/



※Nintendo Switch(TM)版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。


※Nintendo Switch(TM) 2 ダウンロード版、Nintendo Switch(TM)版からNintendo Switch(TM) 2 へのアップグレードパスは2025年冬、パッケージ版は2026年初頭に販売開始予定です。


※Nintendo Switch(TM) 2 パッケージ版は、ゲームカードを予定しております。




■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。