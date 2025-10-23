MAE 著『記憶の怪物』『ふれあいレッスン契約』アニメイトフェアの開催が決定！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：宮田 純孝）は、2026年1月17日（土）より、BLレーベルQpa作品『記憶の怪物』『ふれあいレッスン契約』（MAE 著）のフェアを開催いたします。

今回のフェアでは、MAE先生による「記憶の怪物」＆「ふれあいレッスン契約」の「パジャマ」をコンセプトにした新規描き下ろしイラストを使用した新商品を多数先行販売する他、フェア特典を予定しております。

【フェア概要】

□通販事前予約キャンペーン

〇開催期間：2025年10月23日(木)～2025年11月9日(日)

〇開催場所：アニメイト通販

〇内容

期間中アニメイト通販にて

『記憶の怪物』『ふれあいレッスン契約』関連の対象キャラクターグッズを

ご予約1,100円(税込)毎に通販事前予約キャンペーン特典ポストカード(全8種)を1枚プレゼント!

※特典の絵柄はお選びいただけません。

※通販事前予約キャンペーンの特典は商品発送時に同梱いたします。

※通販事前予約キャンペーンは2026/1/17(土)発売の 『記憶の怪物』『ふれあいレッスン契約』アニメイトフェア新商品のみが対象です。

□店舗購入キャンペーン

〇開催期間：2026年1月17日(土)～2026年2月1日(日)

〇開催場所：アニメイト／池袋本店、名古屋店、梅田店

〇内容

期間中アニメイト対象店舗(アニメイト通販除く)にて

『記憶の怪物』『ふれあいレッスン契約』関連のキャラクターグッズを

ご購入1,100円(税込)毎に店舗購入キャンペーン特典フィルム風イラストカード(全8種)を1枚プレゼント!

※特典の絵柄はお選びいただけません。

※店舗購入キャンペーンはアニメイト通販は対象外になります。

▼「『記憶の怪物』『ふれあいレッスン契約』アニメイトフェア」特設サイト

⇒https://event.amnibus.com/kiokai-fureailesson-animate/

▼アニメイト通販

⇒https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114049

【フェア先行販売グッズ情報】

【関連コミック】

記憶の怪物 1詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047029.html

記憶の怪物 2詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047030.html

記憶の怪物 3詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047031.html

ふれあいレッスン契約 1詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10046933.html

ふれあいレッスン契約 2詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10080577.html

ふれあいレッスン契約 3詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10143508.html

■BLレーベル「Qpa」

竹書房BLレーベル「エロ×ロマンス→エロス」をテーマに毎月24日配信。

https://bl.takeshobo.co.jp/qpa/

X：https://x.com/Qpa_BLinfo

■株式会社竹書房

1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。

https://www.takeshobo.co.jp/

X：https://x.com/takeshobopr