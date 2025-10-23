タカキュー「m.f.editorial」（エム・エフ・エディトリアル）2025年秋冬新作コレクション10月ローンチ
株式会社タカキュー（本社：東京都板橋区、代表取締役：伊藤健治）が展開するファッションブランド「m.f.editorial（エム・エフ・エディトリアル）」は、2025年10月より秋冬コレクションを全国で発売いたします。
「m.f.editorial」（エム・エフ・エディトリアル）の2025秋冬商品ついて
10月から展開する商品は、m.f.editorial（エム・エフ・エディトリアル）の強みであるを軸としたセットアップスタイルに加え、メルトンジャージーやボアムートンなど秋を感じる素材感でのスタイリング提案を行います。
特に、新作セットアップ「circle motion（サークルモーション）」シリーズでは「コントラ（矛盾）」をコンセプトに、「冬なのに通気性」「暖かいのにムレにくい」という一見相反する機能を両立した、次世代の快適セットアップをカセットで提案します。素材には、撥水性・防シワ性・通気性を兼ね備えた高機能ファブリックを採用。室内ではムレを逃がしつつ、外に出ると適度な保温性を発揮し、寒暖差のある季節でも快適な着心地をキープします。見た目は上品なウールライクで、ビジネスからデイリーまで幅広く対応可能です。
タカキューは今後も、オフィスからカジュアルまであらゆるシーンで快適に着こなせるセットアップスタイルを提案してまいります。
商品情報
取扱店舗情報
m.f.editorial全店舗
TAKA-Q 新宿本店
タカキュー公式オンラインショップ（https://online.taka-q.jp）
※その他全国の取扱店
ブランドについて
m.f.editorial（エム・エフ・エディトリアル）
メンズ・レディース双方の魅力が交差する、洗練されたスタイルを提案するブランドです。
ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンに対応し、異なる要素を掛け合わせることで、新しいバランスと現代的な美しさを追求しています。
相反する要素が調和することで生まれる、今までにない輝きを体現します。
T/Q（ティーキュー）
“静謐（せいひつ）な美しさ”をコンセプトに、洗練された佇まいを提案するブランドです。
無駄を削ぎ落としたデザインと、細部まで計算されたシルエットにより、気品と清潔感のあるスタイルを追求しています。
控えめでありながら凛とした存在感を持つアイテムを通じて、日常に上質さと美しさをもたらします。
DRAW (ドロー)
トレンドに敏感でありながら、性別にとらわれない普遍的な魅力を持つデザインが特徴のブランドです。
シンプルかつ機能的で、誰もが心地よく着られるアイテムを展開します。
会社概要
会 社 名 ：株式会社タカキュー
事 業 内 容 ：紳士服・婦人服及び関連洋品雑貨の企画・販売
本社所在地 ：〒173-0004 東京都板橋区板橋3丁目9番7号
設 立 ：1950年6月30日(創業75年)
資 本 金 ：1億円
上場取引所 ：東京証券取引所 スタンダード市場(証券コード:8166)
上場年月日 ：１部上場 1989年8月