マルナゲカンリグループとはてなベースグループの業務提携について

概要

マルナゲカンリ税理士法人

マルナゲカンリグループ（マルナゲカンリ税理士法人、マルナゲカンリ株式会社）（共同代表：西澤正文、小澤拓、以下「マルナゲカンリ」）と、はてなベースグループ（はてなベース税理士事務所（所長税理士：田村直大）、はてなベース株式会社（代表取締役：世戸口逸人）以下「はてなベース」）は、本日、業務提携契約を締結しました。

マネーフォワードのアウトソーシングに強いマルナゲカンリグループとfreeeのアウトソーシングに強いはてなベースグループ

本提携により、マルナゲカンリの経理・給与・労務アウトソーシングサービスと、はてなベースの各種サービスを連携。中小企業やスタートアップが抱える人材不足やバックオフィス効率化の課題を解決し、次世代のバックオフィス構築に向けた業務情報活用やDX推進を支援する共同ソリューションの開発、そして業界活性化と社会問題の解決を共に目指します。

背景・目的

近年、企業のバックオフィス業務効率化やナレッジ活用の重要性が高まっている一方で、多くの企業は、経理・給与・労務などの人手不足に直面しています。

この課題に対し、マネーフォワードを活用した業務支援に強みを持つマルナゲカンリと、freeeの活用を通じた税務顧問サービスやバックオフィスDXに強みを持つはてなベースは、それぞれの強みを組み合わせ、企業が効果的かつ効率的にバックオフィス強化を実現し、業務データを管理・活用できる環境を提供します。

アウトソーシング業界の活性化に向けた本提携のねらい

バックオフィス業界はいま、企業の人手不足やクラウドシステムの急速な普及、インボイス制度の導入などにより、大きな転換期を迎えています。一方で、士業専門家の平均年齢は60代に達し、業界全体で世代交代と新しい仕組みづくりが求められています。

このような環境下で、20代の若手士業を中心にDXやナレッジマネジメントに強みを持つ「はてなベースグループ」と、CFOとしてスタートアップ企業のIPOを牽引した小澤、さらにシリアルアントレプレナーとして複数社の創業・M&Aを経験してきた西澤が立ち上げた「マルナゲカンリグループ」が、次世代のバックオフィスを目指して協業。

両者の知見と実績を結集し、次世代型の効率的なバックオフィスを全国に展開することで、日本社会が抱える少子高齢化という構造課題の解決に挑みます。

提携の概要

マルナゲカンリとはてなベースは、過去の顧客企業向けサービス提供経験を通じて協業関係を構築してきました。今回の業務提携では、マルナゲカンリのバックオフィス業務アウトソーシングサービスの運用ノウハウやIPOやM&Aに関するノウハウ、はてなベースが有する同ノウハウやナレッジ管理技術・プラットフォームを活かし、以下の取り組みを推進します。

（1）バックオフィス業務 × ナレッジ管理の連携

マルナゲカンリが提供する経理・給与・労務アウトソーシングサービスと、はてなベースの各種サービスを組み合わせ、中小企業・スタートアップのバックオフィスサポート体制を強化し、様々なニーズに対応できるような仕組みを構築します。

（2）業務効率化ソリューションの共同開発

業務データやナレッジの分析・可視化を通じ、経理・給与・労務業務の効率化やクライアント満足度向上を支援する共同ソリューションの開発・提供を行います。

（3）販売・導入連携

両社の顧客基盤を活かしたソリューション提供の連携により、導入支援から運用までワンストップで提供可能なサービス体制を整備します。

各社コメント

マルナゲカンリグループ（税理士法人マルナゲカンリ、株式会社マルナゲカンリ）

代表 西澤正文、小澤拓

「はてなベースとの提携により、単なるアウトソーシングサービスの提供にとどまらず、企業が保有する業務データやナレッジを安全に活用できる環境を整備できます。これにより、企業の業務効率化とDX推進をさらに加速させていきます。」

はてなベースグループ（税理士法人はてなベース、株式会社はてなベース）

代表 世戸口逸人、田村直大

「マルナゲカンリが得意とするバックオフィスの幅広い代行業務やMoneyForwardを活用したBPO支援ができることと、弊社の持つfreee導入支援やバックオフィスDXに関する知見をもとに協業を加速し、より多くの起業家の方に質のいいサービスを提供します。今後、両社で企業の課題解決に貢献してまいります。」

会社概要

マルナゲカンリグループ（税理士法人マルナゲカンリ、株式会社マルナゲカンリ）

所在地：東京都港区港南1-8-15 Wビル2F

代表者：西澤正文、小澤拓

事業内容：経理・給与・労務アウトソーシングサービス

はてなベースグループ（税理士法人はてなベース、株式会社はてなベース）

所在地：東京都新宿区愛住町23-1 Woody21ビル6階

代表者：田村直大、世戸口逸人

事業内容：税務顧問サービスの提供、バックオフィスDX