Qlean Dataset、「様々な乗り物の画像データセット」を提供開始

Visual Bank株式会社（東京都港区、代表取締役CEO 永井真之、以下「Visual Bank」）は、傘下の株式会社アマナイメージズを通じて、あらゆる研究・商業AI開発に対応するAI学習用データソリューション『Qlean Dataset（キュリンデータセット）*』の提供を推進しています。

このたび『様々な乗り物の画像データセット』をラインナップに追加し、独自に構築したAI開発用データのラインナップ『AIデータレシピ*』の拡充を進めています。

*Qlean Dataset（キュリンデータセット）：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

*AIデータレシピ：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup

『Qlean Dateset（キュリンデータセット）』の「AIデータレシピ」について

『AIデータレシピ』は、『Qlean Dataset』における商用利用可能なオリジナルデータラインナップです。

用途や精度・納期に応じて、すぐに使えるデータ素材を柔軟に組み合わせられる構成が特長で、一部アノテーション済み／未付与のデータや、個別要件に応じた構成変更・拡張にも対応可能です。

また、株式会社千葉ロッテマリーンズや株式会社東洋経済新報社とのパートナーシップ、国内外のネットワーク、新規収録などを通じて、ラインナップの拡充を進めています。

これにより、AI開発現場でのデータ収集・整備にかかる負荷を大幅に軽減し、開発の加速に貢献します。

今回提供を開始する「様々な乗り物の画像データセット」の概要

「様々な乗り物の画像データセット」のユースケースイメージ

- 収録内容：様々な乗り物の画像データ- 被写物属性：自動車(バス、タクシー、パトカー、消防車、救急車）バイク、自転車など- データ形式：jpeg- データ件数：437- 画素数：長辺4,100px以上- サンプル詳細URL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup/sp-019- サンプルイメージ：- 車両検出・識別AIの開発多様な車種・車体形状を収録しているため、車両識別AIのトレーニングデータとして最適であり、交通監視・自動運転・都市インフラの解析にご活用いただけます。- 交通流解析・スマートシティAIの研究実環境で撮影された多様な乗り物画像を用いることで、交通量推定や渋滞検知AIの学習に役立ちます。公共交通の最適化や都市デジタルツイン構築など、スマートシティ領域の研究・開発に適しています。- 生成AI・デザイン支援AIの学習データ高解像度で多彩な乗り物構図を備えているため、生成AIによる車両デザイン生成・景観シミュレーションに活用できます。車体デザイン検討や広告・映像制作支援AIなど、クリエイティブ領域での応用も期待されます。- 自動運転・モビリティシミュレーション開発乗り物の種類・サイズ・視点が多様なため、自動運転技術の訓練や物体検出アルゴリズムの検証に利用できます。道路環境下でのマルチクラス認識モデルの評価にも最適です。- 交通安全・社会インフラ研究への応用消防車・救急車・パトカーなどの緊急車両を含むため、緊急走行時の認識AIや車両接近警告システムの開発データとしても有用です。交通インフラ・安全支援分野での研究用途にご活用いただけます。

『Qlean Dataset』の提供するデータセットの特徴

- 研究開発、商用利用に対応Qlean Datasetの提供するデータセットは、データ取得およびAI開発への利用に関する同意書を「すべての被写体」から取得しており、各国のプライバシーポリシー等にも対応しているため安心して研究・商用利用いただくことが可能です。- 「AIデータレシピ」からデータセットを提供するため、スピーディーかつROIを最大化AIデータレシピというQlean Dataset独自の提供形態を取ることにより、初期投資を抑えたデータ調達を行っていただくことが可能です。- 「AIデータレシピ」のラインナップにないデータセットは、個別要件に従った作成・構築も可能独自性の高いデータについても『Qlean Dataset』のケイパビリティを活用し、個別最適化された要件のデータセットをご提供可能です。Qlean Dataset お問い合わせフォーム：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/contactQlean Dataset サービスサイトURL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

Qlean Dataset アカデミア支援プログラム

Visual BankはAI学習用データソリューション『Qlean Dataset』において、アカデミア支援の一環として、データセットの無償提供プログラムを開始しました。

対象は、大学・研究機関・非営利の技術開発チームなどで、画像／音声／動画／テキストなど、全80種類以上・50万点超のデータを提供いたします。

研究現場での「高品質かつ権利クリアな学習データが手に入らない」課題に対し、Qlean Datasetは、GENIAC採択企業としてその解決を支援します。

詳細はこちら：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/academia

AI開発力を最大化する次世代型データインフラを構築・提供するスタートアップ企業として、「あらゆるデータの可能性を解き放つ」をミッションに掲げ事業活動を展開。漫画家の「もっと描きたい！」をサポートするAI補助ツールを提供する『THE PEN』の他、AI学習用データセット開発サービス『Qlean Dataset（キュリンデータセット）』を提供する株式会社アマナイメージズを100%子会社に持つ。

また、Visual Bankは国の研究開発プログラム「GENIAC」にも採択され、社会実装に向けた取り組みを加速させています。

代表取締役CEO：永井 真之

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山7-1-7C-Cube南青山ビル6F

Visual Bank企業URL：https://visual-bank.co.jp/

アマナイメージズ企業URL： https://amanaimages.com/about/