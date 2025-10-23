「RICOH Value Presentation 2025 in YAMAGATA」を2025年11月13日（木）にリアル開催
リコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹）は2025年11月13日(木)、「人材×デジタルで挑む！山形企業の未来戦略」をコンセプトに、山形県内の企業が直面する課題に対し、「人材」と「デジタル」の力で未来を切り拓く戦略を探るイベント「RICOH Value Presentation 2025 in YAMAGATA」を、山形国際交流プラザ 山形ビッグウイングにて開催いたします。
本イベントでは、企業経営に欠かせない人事制度の見直しや採用力の強化、DX推進、業務効率化、セキュリティ対策、脱炭素経営など、今まさに必要とされるテーマを網羅したセミナーを開催。また最新のICTソリューションを体感いただけます。
基調講演として、「NEWS ZERO」初代キャスターで関西学院大学 教授の村尾 信尚氏（むらお のぶたか）氏に、「今日の日本から明日の山形を考える」と題して講演いただきます。
【イベント概要】
■名称
RICOH Value Presentation 2025 in YAMAGATA
■日時
2025年11月13日（木）10:00 ～ 17:00（16:30受付終了）
■会場
山形国際交流プラザ 山形ビッグウイング（山形県山形市平久保100番地）
■アクセス
https://www.convention.or.jp/bigwing/access/
■主催：リコージャパン株式会社 山形支社
共催：山形県リコー会
■お申し込み
＜報道関係者のお申込み＞
RICOH Value Presentation 2025 Webサイトからはお申込みせず、
下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。
リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報・ブランディンググループ
E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com
＜報道関係者以外のお申込み＞
下記URLよりお申込みをお願いいたします。
https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/60704
■リコージャパン株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/6187/table/169_1_340f54232d38edfb0cec7c434e33b593.jpg?v=202510230857 ]
■事業内容
さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。
１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供
２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）
３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発
▽リコージャパン企業情報（リコー ソリューション・商品サイト）
https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan