クラシェルジュ、電気・インターネットの「即日開通サポート」を開始

株式会社クラシェルジュ

株式会社クラシェルジュ（本社：東京都世田谷区、代表取締役：中島将太、以下「クラシェルジュ」）は、

「クラシェルジュ Lifestyle Advisor(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000075283.html)」を通じて、電気・インターネットの即日開通をサポートする新サービスを開始いたしました。

■ 「即日開通サポート」とは

本サービスは、「クラシェルジュ Lifestyle Advisor」を通じてお申し込みいただいたお客様を対象に、

電気・インターネットなどのライフラインを“最短で開通できるようお手伝いする”補助サービスです。

引越し当日の急な開通や、料金滞納などによる強制解約後の再開通など、

従来では難しかったケースでも、クラシェルジュの専門アドバイザーが迅速に対応・調整を行い、

お客様のライフライン開通をサポートします。

■ サービスの特徴

- 「即日開通フォーム」から簡単申し込み 専用フォームからお手続き可能。最短で開通手続きのサポートを受けられます。- 専門アドバイザーが調整・手続きをサポート 電力会社・通信事業者との連携により、可能な限り即日開通を実現。- 引越し当日・強制解約後の再開通にも対応 急な転居や再契約にも柔軟に対応し、“待たない生活”をお手伝いします。■ 背景

クラシェルジュは、電気・ガス・インターネットなどのライフラインをまとめて手続きできる「クラシェルジュ」および「クラシェルジュ Lifestyle Advisor」を通じ、

多くのお客様の新生活を支援してきました。

その中で、「今すぐ開通したい」「当日入居でもすぐ使いたい」といったニーズが急増。

こうした声に応える形で、「クラシェルジュ Lifestyle Advisor」を通じて提供する即日開通サポートを開始いたしました。

本サービスにより、お客様の生活立ち上げをよりスムーズに、そして安心して行える環境を整備してまいります。

電気の即日に関する詳細はこちら(https://cracierge.co.jp/articles/electrical/denki-sokujitsu-yasui/)

インターネットの即日に関する詳細はこちら(https://cracierge.co.jp/articles/internet-sokujitsu-form/)

■引用時の参照ページ

本情報を引用する場合、本ページではなく以下ページを参照元としてください。

https://cracierge.co.jp/corp/pressrelease/2025/id_sokujitsu-service/

■ お問い合わせ

会社概要

社名：株式会社クラシェルジュ

所在地：東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー22階

サービス内容：光熱費・通信費比較サイト「クラシェルジュ」の運営

URL：[https://cracierge.co.jp/corp/]

【お問い合わせ先】

株式会社クラシェルジュ

TEL：03-6804-0166

Email：support@cracierge.co.jp

受付時間：平日10:00～19:00