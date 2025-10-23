冬場のご不満を解消した「充電式灯油ポンプ」一般販売開始

株式会社工進

創業1948年以来、灯油ポンプ・充電式家電製品・除雪機等、自社開発商品の製造、 販売を展開する株式会社工進(本 社：京都府長岡京市、代表取締役社長：小原英一) は、2025年10月27日（月）よりUSB充電式ですぐに使える充電式灯油ポンプ（BEP-10）を一般発売開始いたします。

冬の夜、ストーブの灯油を入れようと思ったら、ポンプの電池が切れてる・・・そんな経験ございませんか？寒い中、電池を買いに行くのも面倒・・・そんなご不満を解消するために開発されたのがこの充電式灯油ポンプです。

早く給油したいのに電池切れで給油できない…冬の困り事のひとつです

【製品特徴】

１. 充電式ですぐに使える、１分の充電で灯油約10L給油可能（＊１）

２. 本体分離式でどこでも充電可能

３. LEDライト付きで夜間給油に便利

（＊１）充電器：USB Type-A、5V/2.4A使用時

2.4A未満のものも使用可能ですが、充電時間が長くなります。

充電だけで簡単に使える１.充電式ですぐに使える

「使おうと思ったら乾電池切れ」の心配不要。

１分の充電で灯油約10L給油可能（*１）

慌てて電池を買いに行くよりも早く給油できます。また、3時間で満充電でき、18Lの灯油缶であれば約45回分使用できます。

場所を選ばす充電可能２.本体分離式でどこでも充電可能

パソコンやモバイルバッテリーからも充電可能な

USB Type-C対応なので様々な電源から充電がで

きます。

左：給油中、右：ライト単独使用３. LEDライト付きで夜間給油に便利

灯油ポンプとライトが一体化しているので、

防災への備えにも活用できます。

明るさは３段階調整可能

■仕様

・型式：充電式灯油ポンプ『BEP-10』

・自動停止機能付き

・吐出量：12 L/min

・吸入口径：35mm

・吐出口径：20mm

・ホース長さ：620mm

・使用可能液：灯油

・使用可能液温：約 -5℃～+40℃

・電池：リチウムイオン電池

・充電方式：USB Type-C

・充電時間：約 3時間

・連続運転時間：5分（オートパワーオフ）

・製品寸法：50mm×70mm×555mm

・製品重量：350g（内蔵電池含む）

・付属品：USB充電ケーブル、保護キャップ、ボールチェーン

・JANコード：4971770-000322

◎充電式灯油ポンプ『BEP-10』

詳しくはコチラ

↓

https://www.koshin-ltd.jp/products/3950.html

■企業情報

工進は1948年の創業以来、「ポンプ一筋」のメーカーとしてこれまで多種多様な商品とサービスを供給することで信頼を蓄積し、経験と実績を積み重ねてきました。 当社の歴史は、「革新と挑戦」です。「お客様にとって、より良い商品とサービスをお届けしたい」という変わらぬ思いで、現場に寄り添いながら、事業を通じて社会発展と人々の生活の向上に貢献してきました 。創業100年に向けて、豊かな社会、産業、生活の創造に持続的な貢献を果たす企業であり続けることを目指して 、お客さまと向き合い、抱える現場の課題にフォーカスし、お役立ちできる 「ベストソリューション」を提供できる、新しい価値創造し続ける集団でありたいと思っています。これからも企業理念の実践を通じ、新たな発想でチャレンジを続けることで、社会的課題の解決や人々の生活の向上に貢献していく努力を続けて参ります。

・企業名：株式会社工進

・代表取締役社長：小原英一

・本社所在地：〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪１２

・事業内容：ポンプ、発電機、ポータブル電源、充電式家電製品等の開発・製造・販売

＊工進公式ホームページ：https://www.koshin-ltd.jp/

＊工進公式Youtube：https://www.youtube.com/user/koshinkyoto/videos

＊工進公式Instagram：official_koshin