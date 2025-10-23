10月30～31日にマリンメッセ福岡で開催される「営業・マーケDXPO」に純国産SFAを提供するSALES GOが出展

SALES GO株式会社

「データのチカラをすべての企業へ」をミッションに掲げるSALES GO株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：内山 雄輝、以下SALES GO）は、2025年10月30日（木）～31日（金）、マリンメッセ福岡で開催される「営業・マーケDXPO」に出展いたします。ブースでは、最新のマーケ・営業支援ツールやノウハウ、お客様事例を多数ご紹介いたします。

■「営業・マーケDXPO」とは

本展は、営業・マーケ・販促部門の売上アップ・生産性向上・DX推進のためのソリューション・サービスを一堂に集めたハイブリッド展示会です。

あらゆる企業の営業・マーケティング・宣伝・販促部門の責任者・担当者が、自社の課題解決のため、オンライン展とリアル展示商談会に多数来場します。

365日開催のオンライン展と東京・大阪・福岡・名古屋・横浜・札幌開催のリアル展示商談会のシームレスな ハイブリッド開催が特長。

■出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104293/table/61_1_998d681b9ec6d59beb965bff85e4b2a2.jpg?v=202510230857 ]

＜主な展示サービス＞

▼SalesforceとkintoneとExcelの良いとこ取りツール！純国産SFA（営業管理システム）『GoCoo!』

https://salesgo.co.jp/gocoo

▼会議の自動録音、録画、文字起こし、要約までをリアルタイムに！スマートAI議事録『VeZeeta』

https://salesgo.co.jp/vezeeta

▼SFAの入力・分析を丸投げ！営業管理代行サービス『SALES GO BUDDY』

https://salesgo.co.jp/sales-go-buddy

▼成果報酬型インサイドセールス代行サービス『LEADBIRTH』

https://salesgo.co.jp/leadbirth

経営者・営業・マーケティング部門の方々に向け、「新規開拓」「売上アップ」「営業生産性アップ」など課題解決となるご提案をいたします。会場ではツールのデモンストレーションをご用意しており、個別のご相談も承っております。みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

■コース別セミナー「営業コース」にSALES GOが登壇

本展示会では、業務効率化・売上アップ・DX推進のための専門セミナー全40セッションが開催されます。

＜SALES GO登壇セミナー＞

10/31(金)14:40～15:10

『勘と経験の営業スタイルから脱却！営業データを溜める箱×共通言語で売上180％UPの方法！』

「トップ営業しか結果が出ない」「ノウハウの属人化」そんな課題はありませんか？本セミナーでは、誰でも結果を出せる営業組織への変革方法をお伝えします。データを溜めるだけで終わらせず、活用することで売上180％アップを実現する実践的なアプローチを、600社以上の支援実績から事例を交えながら解説します。

▼セミナーお申し込みはこちら

https://dxpo.jp/real/fox/fukuoka25/sales/conf.html#f249(https://dxpo.jp/real/fox/fukuoka25/sales/conf.html#f249)

登壇者

SALES GO(株) 取締役副社長 COO/CPO 石井 賢

ソフトバンクで全国法人営業1位獲得、Salesforceなどでの営業を経験後、ジーニーでSFA事業の新規営業責任者として2年で約1,800％の事業成長を実現させながら21ヶ月連続で予算達成しSALES GOに入社。 自らの営業経験や600社以上のDX支援、営業組織コンサルティングの実績を踏まえ、営業目線を用いたマーケティング×インサイドセールス×セールス戦略戦術、ツール含めた運用の実現が得意。

■SALES GO株式会社

社名：SALES GO株式会社

代表取締役社長：内山 雄輝

本社所在地 ：東京都中央区築地3－12－5 +SHIFT TSUKIJI 2F

事業内容：

SFAを活用した営業DX支援事業

－SFA（営業管理システム）を起点とした営業DXツールの開発

－営業戦略設計・運用コンサルティング事業

－BPaaS事業（SFA＋営業コールセンター/SFA+データ入力）

URL：https://salesgo.co.jp/





SALES GO株式会社は「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」に参画し、同プロジェクト公式アンバサダーの「ガチャピン・ムック」の肖像を用いたプロモーション活動を行っております。