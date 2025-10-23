アラジントースター10周年を祝うフォトジェニックな特別空間 ～新商品の体験や試食、料理教室など、“見て・撮って・味わう”4日間～『アラジン展』開催のお知らせ

日本エー・アイ・シー株式会社

「アラジン ブルーフレームヒーター」、「アラジン グラファイトトースター」が好評をいただいている日本エー・アイ・シー株式会社（所在地：兵庫県加西市、代表取締役：千石 滋之）は、2025年11月21日（金）～11月24日（月・振休）の4日間、代官山T-SITE GARDEN GALLERYにて、ポップアップストア『アラジン展』を期間限定でオープンいたします。

今回で7回目を迎える『アラジン展』では、アラジントースター誕生10周年を祝う特別展示を実施します。会場中央には、リボンをあしらったケーキをモチーフにした“お祝いディスプレイ”が登場。「グラファイトトースターシリーズ」や、10周年記念で登場した限定カラーを華やかに展示し、ブランドの軌跡と進化を感じられる空間を演出します。

今年は「アラジン グラファイトオーブンレンジ」や「アラジン グラファイトトースター（1枚焼き）」の新商品の展示をはじめ、これからの季節にぴったりな電気ストーブもラインナップ。わずか0.2秒で発熱する速暖性を実際に体感いただけます。そのほか、アラジンダイレクトショップ限定商品や、アラジン公式アンバサダー「Aladdin mate」との共同開発商品など、ここでしか出会えない特別なアイテムも多数取り揃えています。

また、「アラジン コーヒーブリュワー」で淹れるコーヒーの試飲や、アラジンの調理家電でリベイクでしたコロッケやたい焼き、炊きたてご飯で作る塩むすび、クッキーの試食など、“アラジンならではのおいしさ”を味わえる体験コンテンツも充実。そして今回は料理家・国際中医薬膳師の齋藤菜々子先生監修による、「アラジン グラファイトオーブンレンジ」を使ったミニ料理教室（事前予約制）も開催します。

アラジンファンはもちろん、初めてブランドに触れる方にとっても、見て・撮って・味わって楽しめる4日間です。この秋、アラジンの世界観に包まれる特別な時間を、ぜひ代官山でお楽しみください。

イベント概要

名 称：『アラジン展』

開催期間：2025年11月21日（金）～24日（月・振休）

営業時間：21日（金）17:30～19:00 22日（土）・23日（日・祝）11:00～19:00

24日（月・振休）11:00～17:00

開催場所：代官山T-SITE GARDEN GALLERY（〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町16-15）

東急東横線「代官山駅」より徒歩5分・JR山手線「渋谷駅」より徒歩15分

展示・体験コンテンツ

●アラジントースター10周年特別展示

アラジントースター誕生10周年を祝う、華やかな特別展示を実施。リボンをあしらったケーキをモチーフにしたトースターディスプレイが登場し、「グラファイトトースターシリーズ」や、人気投票で選ばれた10周年記念限定カラーを一堂に展示します。

まるでギフトを開けるようなワクワク感のある装飾で、外からでも思わず覗きたくなる空間に仕上げています。

●冬に備えて電気暖房の体感

アラジンの代名詞ともいえる暖房シリーズも幅広く展示。特許技術「グラファイトヒータ(R)」※を搭載した電気ストーブでは、スイッチを入れてわずか0.2秒で発熱する速暖性と、遠赤外線による体の芯からじんわりと温まる心地よさを体感いただけます。寒さが本格化する前に、“アラジンの心地よいぬくもり”をぜひご体験ください。

※「グラファイトヒータ」は株式会社千石の登録商標です。（登録第5362800号）

●試飲・試食体験

アラジンの調理家電の実力を体感できる、試飲・試食コーナーを実施。素材の味を最大限に引き出す“アラジンならではのおいしさ”を、ぜひこの機会にお確かめください。

・コーヒーブリュワーで淹れる本格コーヒー

・グラファイトオーブンレンジでリベイクしたコロッケ・たい焼き

・グラファイト グリル＆トースター（フラッグシップモデル）で炊いた塩むすびやクッキー

※内容が変更になる場合がございます。

※内容が変更になる場合がございます。

●フォトスポットコーナー

カフェスペースの壁面には、アラジンの商品を手描きで描いただまし絵グラフィックを展開。イラストと並んで撮影すると、まるでアラジンの世界に入り込んだような体験ができます。SNS映え間違いなしのエリアです。

展示・販売アイテム

「アラジン」では、調理家電、電気暖房、キッチン雑貨を中心に、ブランドの魅力を一堂に展示。10周年記念限定カラーのトースターをはじめ、限定モデルや新商品まで幅広い商品を取り揃えています。今年7月に発売された「グラファイトオーブンレンジ」や、10月に発売されたばかりの「グラファイトトースター（1枚焼き）」も展示予定。さらに、「センゴクアラジン」からは、人気のポータブルガスシリーズをご用意。

会場には専門スタッフが常駐し、商品の特長や使い方を丁寧にご紹介。気になる商品はその場で購入も可能です。ご自宅用にも、ギフトにもぴったりなアイテムをぜひお選びください。

グラファイトオーブンレンジグラファイト グリル＆トースター（4枚焼き）10周年記念限定カラーグラファイトトースター（1枚焼き）ブルーフレームクッカーグラファイトフレームヒーターコーヒーブリュワーポータブル ガス カセットコンロ kama-doプチランタンスピーカー

※上記以外にも取り扱い商品ございます。

特別イベント「ミニ料理教室」

書籍や雑誌、テレビでおなじみの料理家・国際中医薬膳師の齋藤菜々子先生監修による、「グラファイトオーブンレンジ」を使ったミニ料理教室を開催します。家庭でも手軽に作れるメニューを通して、オーブンレンジの魅力と使いこなしを楽しく学べる特別イベントです。

＜Profile＞

料理家・国際中医薬膳師。料理家のアシスタントを務め独立。日本中医食養学会・日本中医学院にて中医学を学び、国際中医薬膳師を取得。「今日からできるおうち薬膳」をモットーに、身近な食材のみを使った作りやすいレシピにこだわり、家庭で毎日実践できる薬膳を提案している。雑誌・企業へのレシピ提供、webコラム連載、イベント出演など活動中。

【日程】2025年11月22日（土）／23日（日・祝） 各日13:00～（計2回）

【メニュー】22日（土）… 肉汁あふれるジューシーハンバーグ

23日（日・祝）… 発酵いらずのピザ

【定員】各回8名（両日参加も可）

【参加費】無料（事前予約制）

【応募条件】

・応募者・同行者ともに18歳以上

・Instagramアカウントをお持ちの方

（Instagramアカウントをお持ちでない方はアカウントの新規作成をお願いいたします。)

・アラジン公式Instagramアカウント「@aladdin_jpn(https://www.instagram.com/aladdin_jpn/)」をフォローしている方

・Instagramアカウントが非公開設定ではない方

・日本国内にお住まいの方

【応募期間】2025年10月23日（木）～10月31日（金）

※応募多数の場合は抽選となります。当選者には11月初旬にInstagramのDMでご連絡いたします。



【応募フォーム】https://forms.gle/zUP4BnyMQPnuvDT2A



【注意事項】

※応募は【代表者1名のみ】でお願いいたします。同行者による重複応募はお控えください。

※本イベントは、小麦・卵・乳製品を含む食材を使用します。アレルギーをお持ちの方は応募フォームにて申告をお願いします。

※当日の様子は写真撮影を行い、後日アラジンのコミュニティサイトなどで使用させていただく場合がございます。

共同開発商品発売

●アラジン公式アンバサダー「Aladdin mate」との共同開発商品第3弾

アラジン公式アンバサダー「Aladdin mate」との共同開発商品第3弾として、アラジンらしい温もりを感じる「キャニスター」が登場します。ころんとした丸みのあるフォルムに、大小2サイズで〈アラジングリーン〉〈ホワイト〉の2色展開。木目の蓋と底面にはブランドロゴとランプマークを刻印し、キッチンにやさしく馴染むデザインです。さらに、小さじ・大さじの2種類のメジャースプーン付きで、見た目のかわいらしさだけでなく使いやすさにもこだわりました。

機能性とデザイン性を兼ね備えたアラジンオリジナルのキャニスターを、ぜひアラジン展でお手に取ってご覧ください。

【販売概要】

発売日：2025年11月21日（金）

取扱い店舗：アラジン公式オンラインショップ「アラジンダイレクトショップ」

※アラジン展では特別に先行展示・販売いたします。

※詳細はアラジン公式Instagram（@aladdin_jpn(https://www.instagram.com/aladdin_jpn/)）にて順次お知らせします。

イベント特典

●購入特典

１.会場にて購入いただける方には、10%OFFで購入可能

２.税込3,000円以上お買い上げのお客様に購入特典として、

「鍋敷き」&「キッチンツールレスト」セットと、「ミニチュアフィギュア」のガチャガチャ1回をプレゼント

●その他特典

１.会場内でアンケートにご協力いただいた方に、「ステッカーセット」をプレゼント

２.アラジン公式Instagram or TikTokフォローで、「マスキングテープ」をプレゼント

３.アラジン展の様子を、指定ハッシュタグ「#アラジン展」をつけてSNSに投稿してくださった方には、「保冷バッグ」をプレゼント

※すべて数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

鍋敷き&キッチンツールレストミニチュアフィギュアステッカーセット ※イメージですマスキングテープ ※イメージです保冷バッグ

アラジンブランド

アラジンとは、90年以上愛され続ける「ブルーフレームヒーター」を代表とする

最新の機能に、どこか懐かしいデザインが特長のブランドです。

日本エー・アイ・シー会社概要

■本社住所 ：〒675-2462 兵庫県加西市別所町395

■創業・設立 ：1985年（昭和60年）4月

■代表者 ：代表取締役 千石 滋之

■業務内容 ：石油燃焼機器、家庭用電気製品の仕入れ及び販売

■主要商品 ：石油ストーブ、電気暖房、電気調理器、ガス機器 他

お客様サービス窓口 TEL:0120-88-3090

（フリーダイヤル 平日9:00～17:00まで）