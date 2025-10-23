Quantum Mesh 業務DXロボットを開発するｕｇｏと業務提携　エッジコンピューティングで日本の生産現場のデータを安全に保護

Quantum Mesh 株式会社

Quantum Mesh 株式会社（よみ：クォンタムメッシュ／本社：東京都中央区、代表取締役：篠原 裕幸、以下 Quantum Mesh）は、業務DXロボットを開発するｕｇｏ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：松井 健、以下 ｕｇｏ）と業務提携し、日本の製造業の現場データを安全に守るためのロボットとエッジサーバー連携によるエッジコンピューティング基盤に構築に取り組みます。

本提携では、Quantum Meshが提供する液浸冷却システム『KAMUI』（カムイ）を用いた分散型エッジデータセンターとｕｇｏのロボットがネットワークを介して連携。ロボットが生成・収集する操作ログやセンサー情報、模倣学習データ※１などをエッジサーバーに送信し即時処理することで、低遅延で信頼性の高いリアルタイム制御を実現します。これにより、従来クラウドサービスへ送信していたデータ処理を現場設備内で完結し、情報漏洩リスクの大幅な低減にもつながります。

両社は年内をめどに実際の生産現場における実証実験に着手し、ロボットとエッジAIの最適連携モデルを検証、2026年内にサービス化し、安全で効率的なスマートファクトリーの全国展開を目指します。

※１ ｕｇｏのPhysical AIと「AIロボット向け模倣学習キット」

ｕｇｏが提唱する「Physical AI」は、AIの学習能力をロボットの物理的な動作に結び付けるコンセプトです。人間がロボットを操作して教示するデータや、実際の現場で蓄積されたセンサーデータを活用し、AIが模倣学習や強化学習によって作業手順を習得します。

こうした現場発のAIトレーニングを支えるのが、ｕｇｏの提供する「AIロボット向け模倣学習キット」です。このキットには、双腕ロボットugo Proを遠隔操作するための専用バイラテラルコントローラや、ロボットの動作データを収集してAIに学習させるソフトウェアツールが含まれています。これにより、熟練作業者のノウハウをロボットに移植することが容易になり、専門的なプログラミングスキルがなくても現場の担当者がロボットに新たな動作を教え込むことができます。このアプローチによって、生産現場でロボット導入後の迅速な適応と継続的な機能向上が実現します。

ｕｇｏ 代表取締役CEO 松井 健 氏 コメント

製造現場でのロボット利活用を通して取得されるロボット稼働データ、操作ログ、センサー値、模倣学習データ等は、現場の重要な機微情報であり、低遅延かつセキュアに管理する構成が不可欠です。今回の提携により、分散型エッジデータセンターに強みを持つQuantum Mesh社と、工場内のエッジでリアルタイムに処理・蓄積できる環境を整え、データの持ち出し最小化と運用信頼性を両立し、製造現場におけるフィジカルAIの社会実装を推進してまいります。

Quantum Mesh 代表取締役 篠原裕幸 コメント

現在、多くの現場でロボットと AI の融合が進む中、特に業務現場で生成される高精度な動作データや環境センサーデータは、極めてセンシティブかつ価値ある資産です。Quantum Meshは、このような現場データをより安全に、かつリアルタイムに処理・活用できるインフラ基盤を提供することを使命としています。今回の提携により、ｕｇｏが生成するロボティクスデータと、私どものセキュアなエッジ処理環境を融合させ、これまでクラウドで処理されてきたデータを、ロボットが稼働する現場のすぐ近くで安全に扱える環境を整えます。これにより、データのレイテンシ低減とセキュリティ強化を両立し、スマートファクトリーや施設管理における次世代ソリューションの具現化につなげてまいります。

■業務DXロボット「ugo(ユーゴー)」とは

「ugo（ユーゴー）」は、遠隔操作とAIによる自動制御を融合したハイブリッド型の業務DXロボットです。警備・点検・案内など、現場ごとに異なる設備や業務に柔軟に対応できる設計で、ロボットの選定や運用もカスタマイズ可能。

人手不足が深刻な業務領域において、人の代替ではなく“人と協働するパートナー”として、業務の継続性と効率化、そしてDXの実現を支援します。

【会社概要】

社名：ｕｇｏ株式会社

本社：東京都千代田区東神田1-7-8

設立：2018年2月

代表者：代表取締役CEO 松井健

事業内容：ugoソリューションの提供・運用

RaaSフレームワークの開発・提供・運用

Web：https://corp.ugo.plus/

Quantum Mesh 株式会社について

Quantum Mesh 株式会社は、情報の安全な保護と計算処理を担う可搬型エッジデータセンターを開発・運用しています。流通する大量の情報資産を世界レベルの高度なセキュリティで保護し、高度な計算能力で有効に利活用できる環境を提供。また、データセンターを起点としたAI・IoTによる未来の街づくりを提案、「正しいDX」の実現を目指しています。

【会社概要】

社名：Quantum Mesh 株式会社

本社：東京都中央区銀座二丁目15-2 KR Ginza II４F

設立：2023年6月

代表者：代表取締役 篠原 裕幸

事業内容：可搬型エッジデータセンターの開発および運営

Web：https://quantummesh.jp/