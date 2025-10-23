セルフ写真館『PICmii』PLACOLE&DRESSY プロデュースの横浜店・名古屋店にて11月限定『夫婦割』実施決定！

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、『DRESSY ROOM YOKOHAMA/ NAGOYA』で取り扱うセルフ写真館「PICmii」に11月新たなキャンペーンを開始することをお知らせいたします。

セルフ写真館 PICmii『夫婦割キャペーン』がスタート！

セルフ写真館 PICmiiは、カメラ専門店「カメラのキタムラ」のグループ会社として、撮影画質の仕上がりにこだわったセルフ写真館で、個室での自由な撮影をお楽しみいただけます。DRESSY ROOM YOKOHAMA/NAGOYAスタジオでは『夫婦割キャペーン』を実施することが決定。11月22日はいい夫婦の日。11/1～11/30までにご夫婦またはカップルでご来店のうえ、ウェディング初体験フェスのご予約をいただいた方限定でご利用料金より800円OFFとさせていただきます。※ご予約時・ご来店時に「キャンペーンの記事を見た」とお伝えください。

「ウェディング初体験フェス」とは、弊社 プラコレウェディング が開催している、結婚式に関するあらゆるご相談を一度にしていただける体験型イベントです。式場相談やドレス試着など、これから結婚式をお考えの皆さまにお楽しみいただける内容となっております。いい夫婦の日は、お互いに感謝の気持ちを伝え合う特別な日。ふたりの"これから"が始まる瞬間を、写真でカタチにして準備の第一歩を特別な思い出にしませんか？

キャンペーン詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/987_1_2765ab1f5b0df6d1c37ba6aee8b95afb.jpg?v=202510230857 ]

『夫婦割キャンペーン』の記事/プレスリリースを見たことをスタッフにお伝えください。当スタジオはセルフフォトスタジオであり、リラックスした空間でお二人だけの自然な表情を捉えることができます。セルフ撮影だからこそ、気兼ねなくお互いの笑顔や楽しい瞬間をカメラに収められる特別な体験が可能です。 ご夫婦・カップルそろって、あたたかな時間を写真に残していただけますように。 笑顔あふれるひとときをお楽しみください。

横浜スタジオ予約はこちらより

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/987_2_9d5184951fce9ff3aaf12e8423539218.jpg?v=202510230857 ]

名古屋スタジオ予約はこちらより

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/987_3_327271a80232f0863320fe1ecfa2e9e9.jpg?v=202510230857 ]

DRESSY ROOM YOKOHAMA/NAGOYAスタジオは、ドレス&アクセサリーショップ、フィッティングルームを併設し、気軽にウェディングフォトを撮影できる特別なスタジオです。PLACOLE&DRESSYオリジナルデザインのドレスや、人気ブランドとのコラボドレスが着用でき、ウェディングドレスをもっと身近に、もっと気軽に、体感できる空間となっております。

予約～ご来店の流れ

１.予約申し込み

下記リンクより、希望の日時でご注文ください

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/photo_plan/



２.予約確定

日時確定のメールをお送りします。

３.来店

DRESSY ROOM YOKOHAMA/NAGOYAまでお越しください。

スタッフより撮影方法についてご案内させていただき、お部屋にご案内いたします。

４.撮影

撮影をお楽しみ下さい。たくさん撮影されても、データはすべてお渡しします。お部屋の中にある小道具もぜひご利用ください。

５.データ受取

撮影されたデータは専用のQRコードを発行しお渡しします。PICmiiでは、撮影されたデータと一緒に、ランダムに選んだ写真で作る30秒のムービーもプレゼント！写真と一緒にダウンロードしていただけます。

セルフ写真館 PICmii について

ポイント１. 写真専門店ならではの、こだわりの仕上がり

写真専門店ならではの、こだわりの仕上がり カメラ専門店「カメラのキタムラ」のグループ会社として、撮影画質の仕上がりにこだわりをもって運営しています。

ポイント２. 広々個室で自由に撮影できる

全てのスタジオが個室タイプなので、回りの目を気にせずに撮影できます。また、奥行のある広々としたスタジオなので、近接から全身撮影まで、多人数でもご一緒に撮影できます。 ※スタジオ内の推奨人数は最大6名ですが、それ以上の場合は店舗にてご相談ください 。

ポイント３. 手軽に楽しめる 30秒ムービーをプレゼント

撮影画像とは別に、撮影画像から自動生成されたムービー（30秒）をダウンロードできます。あの日の撮影体験を、後から何度でも、手軽に楽しめます。

Your Life, Your Mirror When you look in the mirror, it gives you life exactly how it is. No filter, no self doubt, no approval, just you.

人前で見せる決まったポーズや表情よりも、その瞬間の自然な姿を、 その瞬間のありのままの気持ちを、あなたのペースで撮影する。 毎日見る鏡のように等身大のあなたに寄り添い、 あなたの人生を映し続ける写真館です。

今月のカバーモデル

■10月号表紙

カバーモデル：俳優 桜田ひより

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202510-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY(プラコレ＆ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMA

https://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURA

https://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYA

https://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analytics

https://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLAN

https://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

Instagram

ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_

Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby

鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/

名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc

TikTok

ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy

花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport

式場紹介：https://www.tiktok.com/@placolewedding

ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_

EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online

鎌倉cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura

名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc

X (旧Twitter)

@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy

YouTube

▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL

https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590

▪DRESSY CAFE

https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

▪美花嫁図鑑

https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896