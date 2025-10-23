Wick WEB(β版)リリースのお知らせ

株式会社Wick

株式会社Wickは、クリエイターが安心して創作し、自由に発信できる環境を目指す、SNS統合型プラットフォーム「Wick」について、10月23日(木)よりSNS機能をWEBからでもご利用いただけるWick WEB(β版)をリリースすることをお知らせします。

PCからでも投稿が可能に

Wick WEB（β版）(https://wick-sns.com)では、ログイン後に自分のプロフィールページへ移動し、自身の投稿の確認や新規投稿が可能になります。アカウントはアプリ版「Wick」と共通で、PCから動画やイラストなどの画像を投稿すると、その内容がアプリにも反映されます。

画像投稿の際には、ノイズフィルター設定、センシティブ／二次創作設定、そして公式ユーザーの場合は収益化設定など、アプリで設定可能な項目をPCからも直接設定できるようになります。

また、Wick WEBでは今後も、ユーザーの皆さまにより便利にご利用いただけるよう、投稿機能や閲覧体験の向上をはじめ、さまざまな機能拡充を予定しています。

【Wickについて】

Wickはクリエイターが安心して創作し、自由に発信できる環境を目指す、SNS統合型プラットフォームです。

特許取得済みの「ミニまど広告」を導入し、普段のスマホ利用だけでポイントが貯まる仕組みを実現しました。ユーザーは貯まったポイントで、漫画をはじめとする多彩なコンテンツを楽しむことができます。

SNS機能では、ファンがWickポイントを使ってクリエイターを応援でき、作品だけでなく、創作の過程そのものにも価値が生まれる構造となっています。 さらに、プラットフォーム手数料を完全に廃止し、売上の全てがクリエイター達に渡るようにします。合わせて意図せぬAI学習や二次利用を規約と機能面で禁止することで、創作の権利と収益を守り、安心して活動できる場所を提供します。

【会社概要】

ストアページ：iOS(https://apps.apple.com/jp/app/wick/id6723889274) / Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.service.wick&hl=ja)

WEB版：https://wick-sns.com

社名：株式会社Wick

設立年：2024年5月22日

代表者：中道 慶謙

本社所在地：東京都港区南麻布二丁目12番7号 南麻布TMDビル7F

電話番号：03-6820-1497

メールアドレス：contact@wick-biz.com