【Wiz×クライド】販売代理店契約を締結

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）は、このたび、ビジネスパーソン向けデジタルサイネージのTOPベンダーである株式会社クライド（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：金田 洋夏、以下「クライド」）と、販売代理店契約を締結いたしました。

本契約により、クライド社が展開するデジタルサイネージ「VIFT」媒体をはじめ、Wizが取り扱うサイネージサービス（フロサウナTV、ドクタールームサイネージ、レブナイズビジョン等）を包括的に組み合わせた提案が可能となります。

背景

デジタルサイネージ市場は拡大を続け、設置場所や利用者層に応じた広告ニーズが多様化しています。Wizは、幅広い広告展開の機会を提供するためにメディアのネットワークを強化し、その一環としてビジネスパーソン向けデジタルサイネージのトップベンダーであるクライド社と販売代理店契約を締結しました。

Wizサイネージとは

Wizサイネージは、屋外、店頭、公共空間などあらゆる場所で、ディスプレイなどの電子表示器を活用し、効果的な情報発信を実現するWizのメディア事業です。

これまで、自社開発・提供の「フロサウナTV」「ドクタールームサイネージ」「レブナイズビジョン」など、さまざまな場所・用途に応じたサイネージサービスを展開してまいりました。それぞれのノウハウをもとに、より多様なロケーション・媒体を組み合わせた提案を強化してまいります。

VIFTとは

クライドが開発・提供する「VIFT」は、主要都市を中心としたオフィスビルのエレベーター、執務室、休憩室、個室トイレ、ビルエントランス等、ビジネスパーソンの動線上の様々な場所に設置されているデジタルサイネージ媒体です。

経営層を含む幅広い社員に情報を届ける事が可能なため、BtoB・ビジネスパーソン向けの商材・コンテンツとの相性が良い広告配信サービスです。

▼「VIFT」サービスサイト

https://vift-lp.craid-inc.com/

今後の展望

今後、クライド社との連携を通じて事業シナジーをつくり出し、オフィス業界へ事業を拡大してまいります。メディア同士の掛け合わせやコンテンツ連動型のプロモーションを展開するなど、Wiz独自のチャネルを活かし、マーケットシェア拡大を目指します。

株式会社クライドについて

株式会社クライドは「BtoB領域 × テクノロジー」を軸に事業を展開し、新しいマーケティング手法やエンジニアリソースを市場に提案・提供し続けていきます。

【会社概要】

社名：株式会社クライド

URL：https://www.craid-inc.com

設立：2017年 5月31日

代表者：金田 洋夏

事業内容：アドテクノロジー事業、デジタルサイネージ事業、メディア開発事業、オフショア開発事業

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表取締役社長 ：山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp/