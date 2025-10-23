目立たさせない映像監視に最適！GeoVision レンズ4mmサイズ超小型ピンホールカメラを発売
全世界のセキュリティ企業40位内に名を連ねる映像監視システムメーカー株式会社GeoVision（本社：台湾台北、日本法人：東京都江東区）は、レンズ4mmサイズの超小型ピンホールカメラを発売しました。
GeoVision ピンホールカメラとは
GV-GPH2800は、カメラの存在感を抑えたい場所に最適なピンホールカメラです。
超小型レンズで、ATM裏やカウンターなど目立たせたくない場所に設置が可能です。
さらに、AIディープラーニング機能を搭載。人や車両を正確に識別し、従来の動体検知では難しかった高精度なインテリジェンス監視を実現します。
目立たない設置とAIディープラーニング機能により、銀行、店舗、オフィスなどのセキュリティレベルを向上させます。
製品特徴
限られたスペースや目立たせたくない場所での映像監視に最適
お客様を不快にさせない
手のひらサイズで様々な箇所に組み込んでの設置が可能
組み込み・開発用途に最適
システム構成
製品ラインナップ
カメラ
GV-GPH2800
屋内用組み込み向けカメラ
[ 製品ページ → ](https://www.geovision.co.jp/product/GV-GPH2800.html)
レコーダー
GV-VMS V17 / V18 / V20
レコーディングシステム
[ 製品ページ → ](https://www.geovision.co.jp/2_1_1.html)
GV-Cloud Bridge
カメラ映像ライブ配信エンコーダー
[ 活用事例ページ → ](https://www.geovision.co.jp/case_study/GV-Cloud_Bridge.html)
仕様[表: https://prtimes.jp/data/corp/131205/table/14_1_fd307e291e2856d873bec4c79871181f.jpg?v=202510230957 ]
製品ご購入前のご相談や技術的なご質問、代理店登録などその他に関するお問い合わせは以下の窓口までお問い合わせください。
株式会社GeoVision
〒135-0033 東京都江東区深川2丁目6番11号 富岡橋ビル5階
Tel: 03-5639-9355(#)
(受付時間：月曜日-金曜日 10:00-17:00)
(祝日と年末・年始・旧盆は除く)
Fax: 03-5639-9356(#)
Email: sales@geovision.co.jp
www.geovision.co.jp(https://www.geovision.co.jp/index.html)
お問い合わせはこちら :
https://www.geovision.co.jp/6_1.html
GeoVisionについて
ジオビジョンは、全世界のセキュリティ企業40位内に名を連ねる映像監視システムメーカー「GeoVision Inc.」(本社:台湾)の日本法人です。
AIカメラ・レコーダー・クラウド・入退室管理システムをはじめとする「セキュリティ製品」から、顔認証・AI映像解析などの「最新ソリューション」まで、幅広い製品を提供いたします。お客様の幅広いニーズにお応えするとともに、新しい価値を創造、提案いたします。