トヨクモ「安否確認サービス2」がITreview Grid Award 2025 Fall の「安否確認システム部門」で最高位の「Leader」を22期連続受賞

誰でも簡単に使えるビジネス向けのクラウドサービスを提供するトヨクモ株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：山本裕次、以下トヨクモ）は、国内最大級のIT製品・SaaSレビューサイト「ITreview」が発表する 「ITreview Grid Award 2025 Fall 安否確認システム部門」 において、法人向けの安否確認システム「安否確認サービス2(https://www.anpikakunin.com/)」が22期連続で最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせします。

「ITreview Grid Award」について

「ITreview Grid Award」とは、ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。今回2025年9月までに掲載されたレビューの集計結果を元に「ITreview Grid Award 2025 Fall」が発表され、安否確認サービス2は満足度と認知度の高い製品に贈られる「Leader」に22期連続で選ばれました。

https://www.itreview.jp/products/anpikakuninservice/reviews

※図版はすべてITreviewの許可をえて掲載しています。

安否確認サービス2について

安否確認サービス2は、4,000社以上(2024年10月時点)が利用する法人向けの安否確認システムです。

企業の存続および従業員の生活基盤となる災害後の早期事業復旧に重きを置き、安否の確認機能のみならず、その後の対策指示や情報共有を意識した、掲示板やメッセージ機能などを備えています。

「災害の激甚化・頻発化」対策需要に伴い防災関連市場はより一層大きく

調査会社のシードプランニングによると、中間的シナリオの市場規模予測では、官公需要及び民間需要を合わせた防災情報システム・サービスの国内市場は、2024年度の約2,150億円から2025年度には約2,416億円に達すると予測されており、約12.4%の伸び率となっています。

※シード・プランニングでは2021年より国内の防災情報システム・サービス市場の実態を調査し、今回で4回目の発表となります。265自治体へのアンケート調査や防災情報システム・サービスに関する4,509件の落札案件に対する分析を元に市場促進要因及び市場減速要因を列挙した上で、2024～ 2030年度期間を年度別で「中間的シナリオ」「楽観的シナリオ」「悲観的シナリオ」の3パターンに分けて国内市場規模を予測しています。

出典：シード・プランニング プレスリリース「防災情報システム・サービス市場の実態を調査」（2025年2月14日発表）

https://www.seedplanning.co.jp/news/news2025021401/

成長する市場の中で”選ばれる”安否確認システムに

災害のとき、従業員の安否確認と業務の継続のために、緊急時の連絡手段を確保しておくことが重要だと言われています。しかし、新潟県中越地震や東日本大震災の際には、多くの企業が連絡網を整備していたにも関わらず、電話がつながらない、導入していた安否確認システムが動かないなどの問題が発生しました。

トヨクモでは、災害時の急なアクセス集中によるシステム負荷や、通信トラフィックの急増によるメール遅延の課題を検証するため、弊社サービスを契約している全社を対象にした全国一斉訓練を毎年実施しています。この訓練では、実際の災害時に近い負荷検証を行うことで、システムが安定して稼動することを実証しています。

想定外の事態が発生しても、すべての人に安心を届けられるシステムを目指して安否確認サービス2を開発しています。

成長する市場において安否確認サービス2がこれからも”選ばれる”サービスであり続けられるよう、今後も改良を重ね、お客様が被災した際に初動対応や緊急対応でお役立ていただけるよう貢献してまいります。

トヨクモ株式会社 会社概要

クラウドを使ったテクノロジーとアイデアで、誰でも簡単に使えるクラウドサービスを提供するSaaS企業です。

クラウドサービスは、20,000契約(グループの累計、2025年5月時点)超えを実現しております。従来に無いサービス着眼点、簡単な操作、シンプルな機能と分かりやすいユーザーインターフェイスで、 日常的にパソコンやスマートフォンを活用していないIT初心者の方にとっても、安心して利用できるサービスを提供し、 企業における情報化の第一歩を支援しています。

商号：トヨクモ株式会社（Toyokumo, Inc.）

代表：山本 裕次

設立：2010年8月

URL：https://toyokumo.co.jp

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（コード番号 4058）

事業内容：クラウドサービスの開発/提供、新サービスの開発と運用

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

