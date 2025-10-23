株式会社エンミッシュ、採用サイトを全面刷新。来年度“20名“の次世代リーダー採用を強化し、「事業を動かす当事者」の舞台を提供

株式会社エンミッシュ

株式会社エンミッシュ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河原義平、以下エンミッシュ）は、このたび採用サイトを全面刷新し、来年度に“20名“のキャリア採用強化を行うことを発表します。

対象は主に20代後半～30代前半のコンサルティング会社・SIer・広告代理店・メガベンチャー出身でキャリアパスの選択肢を増やしたい方。

大組織での「歯車感」や限定された職務領域から抜け出し、事業成長の手応えをダイレクトに得たい人材に、プロダクトと現場が一体化した“事業家人材“への最短ルートを提供します。

■採用強化の背景

「日本の成長を、若手の“当事者化“で加速する」

大企業やメガベンチャーで鍛えられた20代の多くが、部分最適な業務に留まり「意思決定の距離」と「P/L感覚」の欠如に課題を感じています。

エンミッシュは、Salesforceエコシステムを中核に、マーケティング・セールス・データ・IT実装が連動する“事業成長エンジン”を構築。

小規模チームで高い裁量を持ち、顧客の売上・粗利・再現性といった実経営KPIで価値を測る実戦環境を、若手にこそ開放します。

●採用強化の概要- 採用目標人数：来年度に20名- 採用の狙い：次世代リーダー層（20代後半～30代前半）によるコアチーム構築- 募集領域：・Salesforceコンサル／PM／エンジニア（Agentforce Sales、Agentforce Service、Agentforce Marketing、Data 360、Agentforce 360）・BtoBセールス／RevOps／インサイドセールス（IS/BDR/SDR/BPO）・デジタルマーケティング／グロース（CRM・MA運用、ファネル設計、LTV最大化）・事業開発／プロダクトオーナー（PoC→本番運用、BPaaS／ソリューション化）

■エンミッシュで伸ばせる3つの力

エンミッシュが提供する環境は、単なる業務遂行の場ではなく「経営人材」への成長ステージです。

社員一人ひとりが経営・戦略・実行を一気通貫で担うプレイヤーとして活躍します。

- 経営直結で数字を動かせる力トップとの距離が非常に近く、経営戦略～達成戦略の幅広い裁量を持って推進。「事業の目指すべきところ」を模索しながら、成果で会社を動かす経験を積めます。- 自分で定義し意思決定する力トップダウンではなく、自ら仮説→実装→検証を高速で反復。答えのない問いに自ら解を描き出し、実力に応じて即座に意思決定の場に立てます。- 領域を超えて巻き込む力マーケ・セールス・データ・開発を横断して顧客を支援。多様な領域を束ね、チームを率いて成果を創出する「再現性あるリーダーシップ」を磨けます。

■エンミッシュで得られる“実践的メリット”

- 意思決定の近さ：経営と現場が一体化。提案→実装→検証→再設計までのPDCAが最短距離。- P/Lで語る成長：KPIは目の前の売上だけではなく、粗利・受注・継続率・LTV。成果がダイレクトに見える。- 抜擢の連続：「役職年次」ではなく、挑戦数×言語化×責任感で評価。早期でP/L責任を担う機会も。- プロダクト横断の広い視界：Salesforce × マーケ × セールス × 運用が1社内で完結。

■求める人物像

- 歯車から設計者へ： 仕様実装に留まらず、Why／What／Howを自ら定義できる- 事業家マインド： 顧客価値×経済性で語り、自分の名前で勝負したい- 学習の速度： 未知領域を仕組み化してチームに還元できる- 美学： 「かっこいいか、かっこよくないか」で意思決定できる

■選考プロセス

最短で2週間ほど

書類選考 → 現場面談（ケース課題：顧客価値×P/L観点） → 役員／代表最終 → オファー

※実務に近いテーマを設定し、「提案→実装→効果測定」の思考力を重視します。

■代表コメント

仕事は“全員主役“。若いうちに意思決定の中心へ飛び込み、成果で名乗りましょう。



エンミッシュは、河原の「経営者市場への挑戦」から生まれた会社です。

ビジネスを通じて人生を変える人を増やすために、僕らは“変換・増強装置“として機能することに徹してきました。

立ち上げ期は、僕がトップラインを引っ張り、仲間が支える“個のチーム“だった。

採用のミスマッチや資金繰りで崩れかけたこともある。

それでも走るのをやめなかった。

走り続けて見えた判断軸はシンプルだ。「かっこいいか、かっこよくないか」。

文化は全員主役／抜擢の連続。

そして、お客様と仲間の可能性を諦めないこと-これが勝ち筋です。

いまTeam エンミッシュは“個の集団“から“集合体“へ進化し、ビジョンを現実に変える切符を手にしております。

メガベンチャーで鍛えた君の基礎体力を、「日本の事業を強くする」ために使いましょう。

一緒に、勝ちましょう。

■募集ポジション例

- Salesforceコンサル／PM／エンジニア（Agentforce Sales、Agentforce Service、Agentforce Marketing、Data 360、Agentforce 360）- RevOps／インサイドセールス／フィールドセールス（B2B）- デジタルマーケティング（MA設計・運用、CVR改善、LTV設計）- 事業開発／プロダクトオーナー（PoC主導、BPaaS化、再現性設計）

■会社概要

会社名： 株式会社エンミッシュ（Enmish Inc.）

所在地： 東京都渋谷区

代表者： 代表取締役社長 河原 義平

事業内容： Salesforceコンサルティング／BtoBセールス・RevOps支援／デジタルマーケ支援／BPaaS・ソリューション開発

ミッション： 情報格差をなくし、ビジネスを楽しむ社会を創る

コアバリュー： 全員主役／挑戦を成果へ／Unrivaled Edge／かっこよさ（勇気×端正×成果）

公式サイト： https://enmish.co.jp/

採用サイト： https://enmish.co.jp/recruit/

