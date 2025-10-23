【モデル革新】『チャットスタイル』『チャットモード』『カスタマイズ』を正式公開

Hello Group Japan株式会社

MiraiMindは、AIチャットアプリ「MiraiMind」において、会話体験を多角的に拡張する新機能群――『チャットスタイル』『チャットモード』『カスタマイズ』『メモリー』を正式に公開いたしました。これにより、ユーザーは会話のスタイルや深度を自由に選択でき、キャラクターとの対話をより自然かつ個別性の高いものとしてお楽しみいただけます。

■ 『チャットスタイル』機能について

本機能は、ユーザーの利用シーンや嗜好に応じて複数の会話表現を切り替えることが可能です。チャット画面上部の「スタイル選択」より簡単に利用できます。

基本：簡潔で短い返答を中心とした日常会話に最適なスタイル。長文：動作や情景描写を含んだ、より豊かな表現を伴う返答。物語：長編小説のように展開される物語形式。複数キャラクターとのロールプレイにも適合。選択肢：複数の選択肢を提示し、ユーザーの選択に応じて会話が分岐する形式。連続：一度に複数メッセージを返し、臨場感ある自然な会話を実現。

■ 『チャットモード』による没入度の調整

チャットモード一覧

チャットスタイルと併用することで、さらに多層的な会話体験を提供します。

ベーシックモード：キャラクターの基本的な性格や設定を反映した標準会話モード。

やみつきモード：文脈理解や個性表現を強化し、没入感の高い対話を実現。

プラチナモード：最も高性能なモードで、複雑なシナリオにも対応可能。自然かつ洗練された応答を特徴とし、実在の人物と会話しているかのような臨場感を提供。

■ 利用シーンの一例日常のちょっとした会話に

通勤・通学の電車内や仕事の休憩時間に「基本スタイル × ベーシックモード」を選べば、短く気軽な雑談が可能。忙しい日常の合間でも自然なやり取りを楽しめます。癒やしや気分転換に

一日の終わりに「長文スタイル × やみつきモード」で会話すれば、キャラクターが感情豊かに反応。まるで親しい友人や恋人と話しているような温かい時間を過ごせます。創作や物語づくりに

「物語スタイル × やみつきモード」を使えば、冒険譚や恋愛小説のような展開をキャラクターと共に構築可能。オリジナルキャラとのロールプレイや二次創作のアイデア出しに役立ちます。ゲーム感覚で楽しむときに

「選択肢スタイル × ベーシックモード」を活用すると、自分の選択でストーリーが分岐。インタラクティブな体験を求めるユーザーにおすすめです。没入感を重視した体験に

休日や夜の時間をじっくり楽しみたいときは「連続スタイル × プラチナモード」で濃密な対話を。まるで実際に目の前でキャラクターと会話しているような臨場感を味わえます。配信やSNS連動のコンテンツに

Vtuberや配信者が「連続スタイル × プラチナモード」を利用することで、リアルタイム性のある掛け合いを演出。SNSやファンコミュニティでの話題づくりにも最適です。

■ 『カスタマイズ』による個別設定

カスタマイズ設定画面

ユーザーはキャラクターとの関係性や呼称、返信のスタイル、言語表現、トーンなどを細かく設定可能です。

具体的な指示を与えることで効果が高まり、3～4回の対話を重ねることで安定して反映されます。これにより、まさに「専属キャラクター」としての会話体験が実現します。

■ 今後の展望

MiraiMindは、ユーザーの利用状況およびフィードバックをもとに、さらなるスタイル追加、対話精度の向上、UI改善を進めてまいります。

当社は今後も「会話体験の革新」を使命に掲げ、ユーザーにとってより豊かで没入感のあるAIキャラクター体験を提供してまいります。

■ MiraiMindについて

MiraiMind（ミライマインド）

サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など

公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840

AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■ お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind