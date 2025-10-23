GEMS神宮前の1F・2Fが、リニューアルオープン　日本初進出の韓国アパレルブランド「EMIS」がフラッグシップストアを開業

野村不動産ホールディングス株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/820_1_295b69150dd47a64f4c604fd7f765fbd.jpg?v=202510230727 ]

野村不動産コマース株式会社(東京都港区／代表取締役社長：鵜沼孝之）は、GEMS 神宮前1，2 階区画において韓国のアパレルブランド「EMIS」が10 月23 日に開業することをお知らせいたします。「EMIS」は日本での常設店舗、及びフラッグシップストアとしての出店は今回初めてとなります。

外観：GEMS 神宮前 店内事例：EMIS明洞店

1. EMIS について

EMIS は“Every Moment Is Special” をコンセプトに、毎月新しいプロジェクトを通じて、洗練された感性を日常のアートとして届ける韓国発のファッションブランドです。ロゴ入りの帽子やバッグなどが代表的なファッションアイテムです。日本でも、これまで東京・大阪などの主要都市において、ポップアップストアを期間限定で展開してきましたが、フラッグシップストアとして、常設店舗の出店はGEMS 神宮前が日本初となります。

■会社概要

■既存店所在地

■GEMS神宮前店概要

2. EMIS TOKYO FLAGSHIP STOREのグランドオープンについて

EMIS TOKYO FLAGSHIP STOREは、10月23日（木）18時に開業いたします。日本初進出を記念した限定商品も、一部発売される予定です。

【商品事例】

3. GEMS 神宮前について

GEMS神宮前は、東京メトロ銀座線、半蔵門線、副都心線、東急東横線「渋谷」駅13番出口徒歩3分、JR山手線、埼京線、湘南新宿ライン「渋谷」駅 宮益坂口徒歩７分、東京メトロ千代田線、副都心線「明治神宮前」駅 7番出口徒歩７分と、渋谷と原宿の間に位置し、フードやファッションなど、 ライフスタイルに自分なりのこだわりを持った人達が集まるエリアに2018年に開業。気軽で、美味しく、リーズナブルに、そしてカッコ良く、フード＆ファッションを体験できる「GOODY CULTURE FOOD＆FASHION」をコンセプトにしたファッション&フードを楽しめる都市型商業施設です。

■店舗構成

4. 「GEMS」シリーズについて

「GEMS(ジェムズ)」＝英語の「GEM(ジェム)」の複数形です。「GEM(ジェム)」、それは宝石から転じ、研磨された貴石や宝石のように美しいモノ、完璧な人という意味を持ちます。

「食事は、街を幸せにできる」をコンセプトに、生き生きとした宝石（店舗）がいくつも集積された都市型商業施設として、将来に渡りその輝きを放ち続け「各々の街において人々の生活を輝かせる存在となる施設」「施設にかかわる人々の大切な宝石となる施設」となるよう思いを込めて名付けています。

公式HP：http://www.gems-portal.com/

（2）開発物件一覧(計22物件) 公式HP：https://www.gems-portal.com/about.html