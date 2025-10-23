Calvin Klein Watch 2025年秋冬コレクション発表

株式会社ドウシシャ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、世界をリードするライフスタイルブランド Calvin Klein (カルバン・クライン) の、2025年秋冬シーズンに向けたCalvin Klein Watch新作コレクションを発表しました。

商品URL：https://mgi-international-jp.com/collections/calvin-klein-2025aw

ブランドのアイデンティティである「クリーン」「モダン」「ミニマル」を深く追求した新作群は、現代のライフスタイルに溶け込み、着ける人の個性を引き立てる洗練されたデザインが特徴です。

■ 2025年秋冬コレクションのハイライト

今シーズンは、「ミニマリズムの再定義」をテーマに掲げ、シンプルさの中に力強い個性を宿したタイムピースとジュエリーを提案します。

＜シリーズ名： PULSE＞

スクエアケースと円形の文字盤の絶妙なバランス

直線的なスクエアケースの中に円形の文字盤を配置するという、ユニークなデザインが魅力。シンプルながらも、見る人の目を惹きつけます。

＜シリーズ名： MOTION＞

洗練された多角形のケースデザイン

多角形にカットされたベゼルと一体感のあるブレスレットが特徴的。光の反射で表情を変える立体的なデザインが、手元をより一層引き立てます。

＜シリーズ名： LINKED＞

立体感のある文字盤

文字盤の中央には、繊細なメッシュパターンが施されており、光の反射で表情を変える立体的なデザインが魅力です。シンプルながらも細部へのこだわりが感じられます。

■ ブランドが伝えるメッセージ

Calvin Kleinのウォッチは、単なるアクセサリーではなく、着ける人の内面的な自信と揺るぎないスタイルを映し出すツールです。2025年秋冬コレクションは、時の移り変わりをエレガントに捉え、日常に洗練された「間」を生み出します。

■ 発売情報

発売時期: 2025年10月15日（水）より順次

販売店舗: 全国のCalvin Klein Watch取扱店舗、および公式オンラインストア

https://mgi-international-jp.com/pages/calvin-klein

【Calvin Kleinについて】

Calvin Kleinはグローバルなライフスタイルブランドであり、大胆かつプログレッシブな理念と、魅惑的でミニマルな美学を体現しています。Calvin Kleinはセンシュアルでクリーンなデザインを通じて、人々の自己表現を刺激し、時を超えて愛されるスタイルを提供し続けます。

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ 時計ブランドジュエリー事業部

Tel：03-6408-5634 （平日9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発売日時点の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。