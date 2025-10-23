「TokyoBay Harmony Fes!! - 音楽と学びを奏でる港フェス -」元Ｊリーガーによる「いちご Presents トークショー」全講演を開催しました！

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

心を込めて現存不動産に新しい価値を創造する、心築（しんちく）を軸とした事業モデルを展開しています。

当社が展開するオフィスブランド「Village」シリーズの一つである「トレードピアお台場」のテナント様であり、デジタル・トランスフォーメーションを支援するスパイスファクトリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高木 広之介）、および一般財団法人100万人のクラシックライブ（代表理事：蓑田 秀策）と当社が発起人となり、お台場エリアの施設、企業と連携し、「TokyoBay Harmony Fes!! （東京ベイ ハーモニーフェス）- 音楽と学びを奏でる港フェス - 」を初開催いたしました。

当社は、本取り組みにおいて、いちごPresentsトークショー 元Jリーガーが語る！「夢を追いかける楽しさ」をお台場エリアの各施設にて開催いたしました。ゲストの皆さまには、挫折や困難を乗り越えるための前向きな発想の転換や、夢を実現するためのヒントなど、貴重なお話を伺うことができました。質疑応答や写真撮影にも応じていただき、来場された皆さまに楽しいひとときをお過ごしいただくことができました。

お越しいただきました多くの皆さま、ご来場ありがとうございました。

■ いちごPresentsトークショー 元Jリーガーが語る！「夢を追いかける楽しさ」

■ 開催概要

・開催日程

2025年9月20日（土）～10月19日（日）毎週土日開催（合計10日間）

・内容

期間中、合計34公演のクラシックライブと元プロサッカー選手による19回のトークショー。

そのほか、サイエンス・テクノロジーなど、多彩な体験プログラムを展開。

・参加費

無料

・開催会場 （50音順）

アクアシティお台場｜グランドニッコー東京 台場｜シティサーキット東京ベイ｜

ダイバーシティ東京 プラザ｜デックス東京ビーチ｜トヨタアリーナ東京｜ヒルトン東京お台場｜

BMW GROUP Tokyo Bay ほか

イベント公式サイト：https://tokyobayharmonyfes.com

イベント公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyobay_harmony_fes

トレードピアお台場では、今後も、当社が展開するオフィスブランド「Village」シリーズの一つとして、オフィスを単なる「働く場所」に留めず、「地域・人・文化がつながる場」として進化させてまいります。

■ 「トレードピアお台場」

美しい海と空を堪能できる都内随一のワーキングプレイス

所在地：東京都港区台場二丁目3番1号

規 模：地下2階 地上23階

www.tp-odaiba.com(https://www.tp-odaiba.com/)

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515