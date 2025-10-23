近所にある空き家は28％、庭の草木や害虫、倒壊に不安　高齢になり住みたい場所は「交通の利便性」が良いところ

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：五十嵐 幹）は、2025年9月、全国20～79歳の男女3,000名を対象に「住まいに関する調査（2025年）意識編」を行いました。今回は、ご近所の「空き家」について、持ち家と賃貸住まいに対する意識、戸建てと集合住宅に対する意識、高齢になった時に住んでいたいところをピックアップし、分析しました。



■調査結果

【空き家】

「自宅近くに空き家がある」と回答した人は全体で28％と2021年から横ばいが続く。2025年のエリア別には、中国・四国（34％）北海道、中部（31％）が多かった。＜図1＞近所の空き家に対しては、「害虫が増えたり、伸びた枝が隣家の敷地に入るなど、周囲の家が迷惑を被る」44％、「老朽化による倒壊が心配」35％、「不審者の侵入や放火による火災など、防犯面に不安を感じる」34％などの不安が高く、2021年から大きな変化は見られなかった。＜図2＞

【持ち家と賃貸の住まい】

持ち家についての意識・イメージは、「老後の住宅費の負担が少ない」「ローンが終わりさえすれば、一つの資産になる」が30％台。60～70代の「老後の住宅費の負担が少ない」、70代の「リフォームで、間取り変更や設備交換などを自由にできる」が他年代より際立って高い。＜図3＞

賃貸については「引っ越しがしやすくてよい」が33％であった。年代が上がるほど、経済的負担が大きい、自分の資産にならない、リフォームできないといった項目が高まる傾向にある。＜図4＞

【戸建てと集合住宅】

戸建ての意識・イメージは、「多少大きな音が出ても、隣近所に気遣う必要がない」が32％で最多で、特に70代は47％と多い。60代では「庭の手入れが面倒」が41％と高い。＜図5＞

集合住宅は「足音や生活音が響きやすい、音のトラブルが多い」「管理費や修繕のお金がかかる」「駐車場や駐輪場を借りるのにお金がかかる」「理事会の運営・役回りが面倒」とネガティブなイメージが強かった。一方、ポジティブなイメージは「共有部の管理を管理会社や管理人がやってくれてラク」であった。＜図6＞

【高齢になった時に住んでいたいところ】

自身が高齢となった時に住んでいたいところは、各世代で「交通の利便性が良いところ」が1～2位にあがる。20～50代は「治安のよい場所」「商業施設が充実している場所」が3位内に入った。60～70代は「医療環境が良いところ」が2～3位にあがり、年代差が見られた。＜図7＞

■レポート項目一覧

□ 調査結果サマリー

□ 回答者プロフィール（性別/年代/居住地/未既婚/子供の有無/職業/同居家族/同居末子学齢/世帯年収/ポテンシャル・ニーズ・クラスター判別結果/自宅の住居形態/自宅の居住年数）

▼調査結果 詳細

□ 【持ち家】と【賃貸】のどちらが良いか

□ 【持ち家】についての意識

□ 【賃貸】についての意識

□ 【戸建て】と【集合住宅】のどちらが良いか

□ 【戸建て】についての意識

□ 【集合住宅】についての意識

□ 次に住みたいところ

□ 高齢になった時に住んでいたいところ

□ 二地域居住の実態／意向／意向理由／居住したくない理由（自由回答抜粋）

□ 近所の空き家の有無／問題点・不安点

□ 空き家の所有状況／処分予定／問題点・不安点

□ 近所のゴミ屋敷の有無／問題点・不安点

□ あなたにとって住まいとは

▼参考資料

□ ポテンシャル・ニーズ・クラスター(PNCL)について

◆レポートのダウンロードはこちらから

https://www.cross-m.co.jp/report/20251023home(https://www.cross-m.co.jp/report/20251023home)

■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～79歳の男女（2021年：20～69歳の男女）

調査期間 ：2025年：9月25日（木）～26日（金）

2023年：9月8日（金）～9日（土）

2021年：9月3日（金）～4日（土）

有効回答数：本調査3,000サンプル（2021年：本調査2,500サンプル）

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

