いちご よこすかポートマーケット「横須賀の潮風を感じて楽しむ秋のBBQ」予約受付中！

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

いちごが運営する商業施設「いちご よこすかポートマーケット」では、観光コンテンツとして高い魅力を持つ「よこすか野菜」や「海の幸」などの地場産品を活用し、地場産品の認知度向上とともに地域の魅力を発信する場としてさまざまな取り組みを行っております。

いちご よこすかポートマーケット内のグリルレストラン「PINO GRILL」では、10月より海の見えるテラスを活用して、BBQ席を新設いたしました。館内テナント様である「長井水産」「横須賀松坂屋」と連携して、地元横須賀の食材を堪能できるメニューを開発し、提供いたします。受付は、「PINO GRILL」が担当し、11月30日までの期間限定で、「横須賀の潮風を感じて楽しむ秋のBBQ」を開催いたします。秋の潮風を感じながら、よこすか野菜や、葉山牛、海の幸など、旬の食材をじっくり味わう特別なBBQの機会を提供いたします。期間中にご利用いただいたお客さまには、特別に秋の味覚をサービスいたします。お友達やご家族とぜひ、この機会にご利用ください。

■ 横須賀の潮風を感じて楽しむ秋のBBQ メニュー概要

【お食事メニュー（2人前・税込）】

・海辺のごちそうBBQコース 4,400円

・海の幸とこだわりの肉コース 7,200円

・葉山牛×海の幸 極上BBQコース 13,200円

・長井水産×海の幸 プレミアムBBQコース 6,600円

・老舗肉屋の横須賀松坂屋 特選BBQコース 5,000円

【飲み物メニュー】

・フリードリンク（ビールなし） 2,200円／人

・フリードリンク（ビールあり） 2,750円／人

・お子様フリードリンク（小学生） 770円／人

※ご注文は2名から承っております。（3時間制・未就学児無料）

※単品メニューのご用意もございます。

※お料理の内容は季節によって変わる場合がございます。

※駐車場は、1組につき1台3時間まで無料となります。

※ワンちゃん連れも大歓迎。お席にリードをかけるカラビナのご用意がございます。

※館内で販売している食材を各自ご購入の上お持ち込みいただけます。

※荒天時や暴風などによって安全の確保がされないと判断される場合は中止になる場合がございます。

※予約締切：2日前の19時まで（席のみご予約の場合は前日19時まで可）

※キャンセルポリシー：2日前よりキャンセル料100%

■ 横須賀の海風を感じて楽しむ秋のBBQ概要

期間：2025年10月25日（土）～11月30日（日）

時間：10:00～19:00（BBQの最終予約16:00まで）、1グループ3時間制

場所：PINO GRILL いちご よこすかポートマーケット店

■ 予約について

電話または、以下のホットペッパー、InstagramのDMにてご予約を承ります。

PINO GRILL いちご よこすかポートマーケット店 046-823-0202

ホットペッパー

https://www.hotpepper.jp/strJ003784094

公式Instagram

https://www.instagram.com/pino.grill

■ PINO GRILL

いちご よこすかポートマーケット内にあるPINO GRILLは、三浦半島の恵みを堪能できるグリルレストラン。葉山牛や地元野菜、海の幸を使った多彩なメニューを、開放的な海辺ロケーションで、手ぶらBBQをご提供します。

公式HP https://pinogrillyokosuka.owst.jp

■ 長井水産

いちご よこすかポートマーケットのテナント様である「長井水産」は、1956年に設立された三浦半島を代表する水産会社です。地元漁業者への餌料・氷の供給からスタートし、水揚げされる鮮度抜群の水産物の付加価値を高めるために、加工・冷凍・冷蔵・製氷施設を建設し、それぞれの魚が持つ魅力を引き出す水産加工品の生産を拡大させました。近年は直販施設の店舗数を拡大し、活魚はもちろん、鮮魚、水産加工品を直販しています。

https://nagaisuisan.co.jp

■ 横須賀松坂屋

いちご よこすかポートマーケットのテナント様である「横須賀松坂屋」は、明治43年創業、四代にわたり地域に根ざした精肉専門店です。初代・松井三吉氏が「これからの日本人はお肉を食べるようになる」との信念で開業して以来、確かな目利きと丁寧な仕事で選び抜かれた和牛・豚肉・ホルモンを提供しています。ブランドにこだわらず、品質で選ぶ姿勢を貫き、冷凍を一切使わない新鮮な県内産豚肉を扱うほか、黒毛和牛のローストビーフや自家製ハム・ソーセージなど、多彩な加工品を手づくりで製造しています。

https://yokosukamatsuzakaya.com

■ いちご よこすかポートマーケット

いちご よこすかポートマーケットは、シティサポートよこすかが、2019年にPPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）として運営事業者選定に向けた公募を行い、当社を代表者とするコンソーシアムが選定されたプロジェクトにより生まれ変わった商業施設です。

旧よこすかポートマーケットの既存建物を活用し、「三浦半島フードエクスペリエンス」をコンセプトに、2022年10月に新たに「いちご よこすかポートマーケット」としてリニューアルオープンいたしました。農業、漁業、畜産業から料理、サービス、食空間、マルシェ、食育、さらには環境問題から社会貢献まで、「食」を中心にしたあらゆる体験を含む「フードエクスペリエンス」をコンセプトに、横須賀・三浦半島を代表する「食の発信拠点」を目指しています。

公式ホームページや公式SNSアカウントにて、いちご よこすかポートマーケットの最新情報を公開しております。

公式HP https://yokosukaport-market.com

公式Instagram https://www.instagram.com/yokosukaport_mkt

今後も、観光で来られる皆さま・地元の皆さまの双方に喜んでいただける豊富な食のコンテンツを取り揃え、横須賀市およびシティサポートよこすか様をはじめテナントの皆さまとともに、横須賀・三浦半島らしい「食の魅力」を発信してまいります。

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご よこすかポートマーケット 046-823-1015

※ 予約先 PINO GRILL（いちご よこすかポートマーケット店） 046-823-0202