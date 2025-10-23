最新型LNG燃料フェリー「さんふらわあ」を見学してみませんか？

株式会社商船三井LNG燃料フェリー「さんふらわあ むらさき」LNG燃料フェリー「さんふらわあ くれない」

商船三井ミュージアム「ふねしる」（註1）において、11月から12月にかけての合計8日間、LNG燃料フェリー「さんふらわあくれない・むらさき」（註2）船内見学を実施します。本イベントは、本年8月から9月にかけ開催し、大変好評をいただいたため、追加開催することとなりました。

「ふねしる」にて船について学んでいただいたあと、実際にLNG燃料フェリーの船内をご見学いただくことで、船の構造や特徴についてより詳しくご覧いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92744/table/463_1_efa15ca86304e922a88532b931722466.jpg?v=202510230727 ]

注意事項

- 階段を利用する行程の都合上、車いす・ベビーカーでの見学はできません。 また、お一人では船内見学（階段の昇降を含む）が難しいお客様はお付き添いの方とご一緒のお申し込みが必要となります。お付き添いの方には階段の昇降時における介護や援助、および緊急時の誘導・援助などをお願いいたします。- 足元が危険な場所があるため、サンダル・ハイヒール着用ではご見学いただけません。- 集合時間に遅れられますと、ご見学いただけません。お申込み済みであっても、当日お客様都合によるキャンセル扱いとなりますので、ご了承ください。- 当日、ご代表者様の顔写真付きの身分証の確認と、同意書をご記入いただきます。ご提示いただけない場合、ならびに同意書に記入いただけない場合は、ご見学いただけません。（身分証：運転免許証、マイナンバーカード、パスポート）- 荒天時は、前日または当日にキャンセルとさせていただく場合がございます。その際は体験料を全額返金させていただきますが、船内見学はできませんのでご了承ください。- ご見学中は保安上、貴重品・蓋ができるお飲み物・カメラ以外の手荷物は当館でお預かりいたします。- 船内外は危険な個所がございます。必ずスタッフの指示に従ってくださいますようお願いいたします。- 本イベントに関しては以下へお問い合わせをお願いいたします。[圭本1] [UK2] [圭本3]

（ふねしる問い合わせ先）商船三井ミュージアム ふねしる お問い合わせフォーム(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=rKw9zVkPxUqTGj0NnI3bYPBwB_4BurNEmquHxKaWzZxUODY0TERZVDM3TThNWFBUQU5FWUM0SUYzVy4u&origin=lprLink&route=shorturl)



以上をご確認の上、お申込みをお願いいたします。

（註1）2025年7月19日（土）に、アジア太平洋トレードセンターにおいて、”体験型”企業ミュージアムとして開業されました。本ミュージアムでは、「海運と商船三井グループに出会うミュージアム」をコンセプトに、海運のスケールの大きさや、生活に対する船の役割、海運のしごと、未来の姿などを、各種体験展示を通して、楽しく学ぶことができます。また、オリジナルメニューを提供するカフェや、ミュージアムショップも併設しております。

詳細については、以下商船三井プレスリリースをご参照ください。

船の世界を「見て」「触れて」「遊べる」体験型ミュージアム「ふねしる」が明日7月19日大阪にオープン | 商船三井(https://www.mol.co.jp/pr/2025/25063.html)

（註2）株式会社商船三井が保有し、商船三井のグループ会社である株式会社フェリーさんふらわあが運航する日本初のLNG燃料フェリー2隻。1番船「くれない」は2023年1月13日に就航、2番船「むらさき」は同年4月14日に就航し、大阪南港さんふらわあターミナル（大阪府）と別府国際観光港（大分県）を結ぶ大阪～別府航路を運航しています。

詳細については、以下商船三井プレスリリースをご参照ください。

日本初のLNG燃料フェリー「さんふらわあ くれない」が就航 ～ 環境負荷低減とモーダルシフトの実現 、カジュアルクルーズを提供～ | 商船三井(https://www.mol.co.jp/pr/2023/23004.html)

商船三井グループLNG燃料フェリー2番船「さんふらわあ むらさき」が就航 ～フェリー新会社で25年までに4隻を運航予定、LNG燃料船の拡大を着実に推進～ | 商船三井(https://www.mol.co.jp/pr/2023/23052.html)