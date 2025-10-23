【ブルガリ】「ブルガリ　カレイドス 色彩・文化・技巧」展の特別番組 「色石の魔術師～BVLGARI 時を超えて愛される宝石～」 2025年10月26日（日） ＢＳ日テレで午後4時放送決定！

ブルガリ・ジャパン合同会社ブルガリ アンバサダー 山下智久

国立新美術館とブルガリは、日本におけるブルガリの過去最大の展覧会「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」を2025年12月15日（月）まで開催しております。「美しい（カロス）」「形態（エイドス）」を意味するギリシャ語にちなんだ展覧会タイトル「カレイドス」は、美と創造性が調和したダイナミックで変化し続ける色彩世界の旅を象徴します。ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと貴重な個人コレクションから選び抜かれた色彩のマスターピースというべき約350点のジュエリーは、メゾンの始まりから現在までを跡付けつつ、イタリアと日本の深いつながりを浮き彫りにし、アートとデザインに対する両国共通の情熱や豊かな文化遺産を称えます。

《コンバーチブル・ソートワール＝ブレスレット》ゴールド、アメシスト、ターコイズ、シトリン、ルビー、エメラルド、ダイヤモンド 1969年頃 ブルガリ・ヘリテージ・コレクション

本展覧会の魅力をさらに深掘りできるＢＳ特番「色石の魔術師～BVLGARI 時を超えて愛される宝石～」が2025年10月26日（日）午後4時、ＢＳ日テレで放送されることが決定しました。ナビゲーターを務めるのはブルガリ アンバサダーの山下智久さん。特別に設えられた展示空間をめぐりながら、傑作ジュエリーの数々を紹介します。番組ではブルガリの歴史や比類のないクラフツマンシップについても解説する他一般公開に先立ち開催されたオープニングイベントの様子や、森星さん、大政絢さんのブルガリへの想いも語られます。さらに、ブルガリ グループCEO ジャン-クリストフ・ババン 、ブルガリ ヘリテージ キュレーター ディレクターであるジスラン・オークレマンヌへの独占インタビューも必見です。

ブルガリ グループCEO ジャン-クリストフ・ババンブルガリ ヘリテージ キュレーター ディレクター ジスラン・オークレマンヌ《バングル》 ゴールド、プラチナ、ルビー、サファイア、ダイヤモンド 1954-55年 ブルガリ・ヘリテージ・コレクション《「富士山」ブローチ》 ゴールド、マザーオブパール、ポリクロームエナメル、ダイヤモン ド 1972年頃 ブルガリ・ヘリテージ・コレクション森万里子 《Onogoro Stone III》中山晃子 《Echo》

【番組概要】

タイトル: 「色石の魔術師～BVLGARI 時を超えて愛される宝石～」

放送日時: 2025年10月26日（日）午後4時

放送局: ＢＳ日テレ

出演者： 山下智久、森星、大政絢、妹島和代（SANAA）、西沢立衛（SANAA）、森万里子、

ジャン-クリストフ・ババン、ジスラン・オークレマンヌ ※敬称略

番組公式HP: https://www.bs4.jp/bvlgari/(https://www.bs4.jp/bvlgari/)

※番組放送終了後は、TVerにて見逃し配信

TVer https://tver.jp/(https://tver.jp/)

2025年10月26日（日）午後4時30分～2025年11月22日（土）午後11時59分 配信予定

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5631/table/1730_1_a85adf9f41d9656e5d85836c5754922c.jpg?v=202510230727 ]

お問い合わせ: 050-5541-8600（ハローダイヤル）

展覧会ホームページ: https://www.bulgari.com/ja-jp/stories/kaleidos-exhibition(https://www.bulgari.com/ja-jp/stories/kaleidos-exhibition)

美術館ホームページ: https://www.nact.jp

