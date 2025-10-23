『ソニックレーシング クロスワールド』 無料アップデート「ジョーカー」10月23日（木）配信！全世界累計100万本を超えるセールスを継続中！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、無料アップデート「ジョーカー（『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』）」の配信を2025年10月23日（木）より開始します。また、10月24日（金）より期間限定のコラボイベント「P5R ジョーカーフェスタ」を開催予定です。

イベント期間中にフェスタポイントをためると、コラボイベントならではの特別なゲーム内アイテムが手に入ります。

また本作は発売以来、全世界累計本数100万本（※1）を超えるセールスを記録しております。これまでに累計7,450万回以上のレース、3,150万回以上のグランプリと1,300万回以上のランクマッチがプレイされており、現在も多くの皆様にお楽しみいただいております。

※1セガ調べ。累計本数はパッケージ版出荷本数、デジタル版および展開する全プラットフォームにおける販売数の合計。

■無料アップデートで「ジョーカー」参戦！

無料アップデートで、レーサー「ジョーカー」と、オリジナルマシン「アルセーヌウィング」が追加されました。また、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』の楽曲3曲がジュークボックスに追加されています。一部の楽曲は、ジュークボックスから設定することでレース中のBGMとしてお楽しみいただけます。

ジョーカーアルセーヌウィング

【追加楽曲】

「Take Over」

「Wake Up, Get Up, Get Out There」

「勝利」 ※レース中BGM設定不可

■コラボイベント「P5R ジョーカーフェスタ」を期間限定で開催！

「P5R ジョーカー」コラボを記念した特別なイベントを開催します。イベントは、3チームに分かれて順位点の合計数を競うオンラインレースです。タッチダッシュや、フェスタ毎の特殊ルールにチームで挑みます。イベント期間中にフェスタポイントをためると、特別なゲーム内アイテムが手に入ります。ステッカーやクラクションを手に入れて自分のマシンをカスタマイズしましょう。

開催期間：2025年10月24日（金）9:00 JST～10月27日（月）8:59 JST

＜報酬＞

※フェスタで獲得できるガジェットは今後の運営アップデートで頒布します

※フェスタの報酬は今後の運営で別途入手できる場合があります

※セーブデータを削除した場合、それまでにフェスタで獲得した報酬も削除されてしまいます。

フェスタの報酬を再度獲得することはできませんのでご注意ください

(C)ATLUS. (C)SEGA.

■全世界累計100万本を超えるセールスを継続中！

『ソニックレーシング クロスワールド』は、全世界累計本数100万本を超えるセールスを記録しており、多くの皆様にお楽しみいただいております。

Steamレビューで「圧倒的に好評」を獲得し、さらにレビュー集積サイト「Metacritic」のユーザースコアでは9.0以上という高評価をいただくなど、多くのお客様からご支持をいただいております。（10月23日時点、PS5(R)版、Steam版のスコア）

■製品版に引き継ぎ可能な体験版配信中！

体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。

体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド

対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：

発売中（2025年9月25日（木） 発売）

※Nintendo Switch(TM) 2 版は後日発売予定

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）

Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）

デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）

Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

※Nintendo Switch(TM)版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

※Nintendo Switch(TM) 2 ダウンロード版、Nintendo Switch(TM)版からNintendo Switch(TM) 2 へのアップグレードパスは2025年冬、パッケージ版は2026年初頭に販売開始予定です。

※Nintendo Switch(TM) 2 パッケージ版は、ゲームカードを予定しております。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。