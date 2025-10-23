【天竜自動車運送×東海電子】自動点呼機器「e点呼セルフ」導入ユーザーに聴く！本音と建前すべてお話します！11月11日（火）無料ウェビナー

東海電子株式会社

アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也）は、2025年11月11日（火）に自動点呼機器「e点呼セルフ」の導入ユーザーである天竜自動車運送株式会社様をお招きし、無料オンラインセミナーを開催することをお知らせいたします。

【天竜自動車運送×東海電子】自動点呼機器「e点呼セルフ」導入ユーザーに聴く！本音と建前すべてお話します！11月11日（火）無料ウェビナーお申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mGFdE8ERSECK2OuBtNWrAw#/registration

開催日時：2025年11月11日(火)13時30分～14時20分

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

自動点呼のメリットとデメリットを包み隠さず公開！

利用者の本音を共有しながら、導入前の不安と導入後の変化について

率直な体験談をお届けします。

導入をご検討中の企業様はもちろん、すでに導入された企業様も、

運用上の疑問やお困りごとを解決できる絶好の機会です！奮ってご参加ください。

第一部 東海電子part 13:30～13:50

・自動点呼法的要件

・e点呼セルフtypeロボケビーの紹介

スピーカー：東海電子株式会社 安全システム営業部 鈴木 善郎

第二部 天竜自動車運送part 13:50～14:20

・e点呼セルフ導入のきっかけ、導入前の課題他生の声をお届けします。

スピーカー：天竜自動車運送株式会社 代表取締役社長 渡辺 豪

【質疑応答】

セミナー中はQ&A機能を使って随時質問を受け付けます。

また、事前質問も申込フォームにて承っております。

みなさまのご参加をお待ちしております。

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/