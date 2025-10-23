【冬がもっと好きになる】ぬくもりと過ごす、おうち時間。LOWYAの“冬雑貨＆家電”全40品が、順次販売決定！

株式会社ベガコーポレーション■ Warm up for Winter～冬のあったかアイテム特集～ https://www.low-ya.com/features/winter-items

株式会社ベガコーポレーション（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：浮城 智和、証券コード：3542）は、当社が運営する、家具・インテリアブランド「LOWYA」（呼称：ロウヤ、URL：https://www.low-ya.com/）は、冬のあったか雑貨＆家電全40品を、順次公式オンラインショップにて販売、また一部は全国10カ所の実店舗（※1）でも展示・販売することを発表いたします。

※1 2025年9月末時点

冬のあったかアイテム特集ページはこちら :https://www.low-ya.com/features/winter-items

LOWYAの“冬のあったか雑貨＆家電”全40品から、イチオシの新商品を一挙ご紹介

1.スイッチひとつで心まであたためてくれる“冬の必需品”に、待望の「PROモデル」が新登場！

冬の必需品「充電式カイロ」。

LOWYAの「充電式カイロ」は、スピード発熱なので、たった5秒でぬくもりを感じられ、ファッションにも馴染む洗練デザインが特徴的。モバイルバッテリー機能付きで、日常にも旅にも寄り添う頼れる存在です。

今年はよりパワフルになった「PROモデル」が新登場し、既存のモデルより+ 3℃の温度アップと10,000mAhの大容量バッテリーを搭載、最長10時間の連続使用が可能になりました。

2.シリーズ累計販売数59万枚を突破（※2）。

冬の定番商品、“着る毛布”「GROONY（グルーニー）」から、全35品が登場！

冬の定番商品、“着る毛布”「GROONY（以下：グルーニー）」が更なる進化を遂げ、極上のあたたかさを届けるラインナップが、全35品揃いました。

なかでも、ワンランク上の包み込むようなぬくもりを叶える「プレミアムモデル」からは新しいアイテムが仲間入り。またお子さま向けには、 寝相の悪いお子さまも朝までぬくぬくしてしまうほど、肌にやさしい綿100％ガーゼを使用した「スリーパー」が登場いたします。さらには、冬の朝の救世主！お客さまの声にお応えしリニューアルした、4WAY仕様の「着る電気毛布」なども、お目見えします。

※2 2025年8月4日時点

Pickup1. スイッチひとつで心まであたためてくれる“冬の必需品”に、待望の「PROモデル」が新登場！

寒い冬の頼れる味方、カイロ。

その中でも最近注目されているのが、繰り返し使える小型家電「充電式カイロ」です。

なんといっても、LOWYAの「充電式カイロ」は、内蔵バッテリーの電気で発熱体を温める仕組みで、スイッチを入れるとたった5秒ですぐに温まる、速暖性が魅力。またファッションの一部として取り入れられる洗練されたデザインや、モバイルバッテリー機能付きなど、日常に寄り添う機能性も人気の秘密です。

｜新商品登場！PROモデル

お客様からの声にお応えし、スペックを強化したPROモデルが誕生しました。

なかでも注目の機能は、既存モデルより「+3度」アップしたパワフルな3段階の温度調節と10,000mAhの超大容量バッテリーを搭載することで、低温モードで最大10時間の連続使用が可能に。しかも...！大容量なのに、約4.5時間の急速充電など、寝る前にセットしておけば翌朝には万全の状態でお使いいただけます。キャンプや冬のスポーツなど、長時間屋外で過ごす方にもおすすめです。

商品名 ：充電式 電気カイロ [PROモデル]

本体価格 ：\ 2,990（税込）

カラー ：2色（オフホワイト/モカ）

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/CDHVD

Pickup2. “全ての願いが叶った加湿器(ハート)”として、お客様からの高評価続々！昨年早期完売した「ハイブリッド式加湿器」が、今年も登場。

大容量タンク11Lで最大約72時間連続で使える、LOWYAの人気商品「ハイブリッド式加湿器」が、今年も登場いたします。

UV-Cと80度加熱による除菌や、タワー型ならではのメリットが詰まったこだわりが盛りだくさんの本商品は、お客様からの評価も高く、『タワー型、UV除菌、加熱、アロマ対応、上から給水。この条件が全て揃った加湿器で、他にもリモコンが磁石で本体に付いたり、ランプ機能があったり、想像以上の大容量で給水がとても楽です！デザインも素敵だし、これ以上の加湿器が他に見つかりませんでした(ハート)(ハート)お手頃価格で次もこれが欲しいです。』など、嬉しい声が寄せられています。

商品名 ：大容量 ハイブリッド式加湿器

本体価格 ：\ 13,990（税込）

カラー ：ホワイト

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/6S1Q1

Pickup3. シリーズ累計販売数59万枚を突破（※2）。 冬の定番商品、“着る毛布”「GROONY（グルーニー）」シリーズから、全35品が登場！

シリーズが誕生して10年ー。

冬の寒い日に毛布に包まれる幸せを多くの人に届けてきた「グルーニー」に、今年は全35品が登場いたします。

本リリースではその中から、寒い冬の朝やリビングでゆったりくつろぎたいときも、とろけるような柔らかな肌触りが優しく包み込む、注目の4品をご紹介します。

｜ギフトにもおすすめ！プレミアムモデルのブランケット

大人気「グルーニー」をグレードアップした、贅沢仕上げのプレミアムモデルにブランケットが新登場。ワンランク上のふわふわで柔らかな手触り、そして体温を包み込んで逃がさない生地を採用し、従来モデルよりも高い保温性を実現しました。

さらには、特別仕様としておしゃれなケーブルニット風のデザインを施し、見た目にもあたたかさを感じられる仕上がりに。寒い季節を心地よく過ごすためのアイテムとして自分へのご褒美に、また大切な方への贈り物にもおすすめです。大好評につき、初回在庫分は完売しましたが、10月25日頃から予約販売開始予定です！

商品名 ：GROONYプレミアム ブランケット

本体価格 ：\3,990（税込）

カラー ：スプーンケーブルグレー

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/38T48

｜どんな時も、お子さまを冷えから守る“着る毛布”「スリーパー」！

やさしいガーゼ生地を使用した「スリーパー」が、今回形を新たに登場し、眠っている間によく動いたり、お布団を蹴飛ばしてしまうお子さまを冷えから守る、まさに“着る毛布”を形にした一着になりました。

特に裏地には、肌あたりのやさしい天然素材・綿100％のガーゼ生地を採用。汗をしっかり吸収し、快適な眠りをサポートします。

さらに、月齢を問わず着せやすいフルオープン仕様に改良され、立ったままでも、寝たままでもスムーズに着脱可能だけでなく、タグ類は肌に触れない位置に配置したので、デリケートな肌も安心◎

カラーは男女問わず使いやすい「シャンブレーベージュ」と「シャンブレーグレー」の2色展開です。

商品名 ：GROONY スリーパー

本体価格 ：\2,990（税込）

カラー ：2色（シャンブレーベージュ、シャンブレーグレー）

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/FB08_G1014

｜冬の眠りが変わる...？！こたつみたいな「敷きパッド」

「グルーニー」のプレミアムシリーズに、待望の「敷パッド」が登場。

まるで「こたつ」に包まれるような、思わず寝落してしまうほどの心地よさで、特別なぬくもりをお届けします。

最大の特長は、暖かさが続く「W発熱効果」。吸湿発熱綿と遠赤綿の2種類の発熱素材を組み合わせることで、身体から出る水分を熱に変え、寝ている間もぬくもりをキープします。さらに、ふかふかの極厚ボリュームで、もっちりと包み込まれるような贅沢な寝心地を実現。グレーを基調としたケーブルニット風のデザインが、インテリアにやさしく調和しながら、さりげない遊び心を添えます。

また、裏面にはゴムバンドではなく滑り止め加工を採用し、見た目もすっきり。 心地よさとスタイリングの美しさを両立した、冬の眠りを格上げする一枚です。

商品名 ：GROONY こたつみたいな敷きパッド

本体価格 ：シングルサイズ \4,990（税込）、セミダブルサイズ \5,990円（税込）

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/GBC39

｜冬の朝の救世主！ お客さまの声にお応えしリニューアルした、4WAY仕様の「着る電気毛布」

昨年早期完売した「着る電気毛布」が、お客様の声にお応えし、着心地やあたたかさをバージョンアップして登場！裏地のリニューアル、そして静電気の加工までも施し、より快適にお過ごしいただける仕様となっています。

そしてブランケット、ポンチョ、ひざ掛け、肩掛けの嬉しい4WAY仕様なので、寒い室内だけでなく、アウトドアやスポーツ観戦でも役にたつ優れものです。今年はモバイルバッテリーセットも販売するので、用途に合わせてお選びください。

商品名 ： GROONY 着る電気毛布

本体価格 ：単品 \ 7,990（税込）、モバイルバッテリーセット \ 9,990（税込）

カラー ：2色（シャンブレーベージュ、シャンブレーグレー）

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/1KQZ4

LOWYAをもっともっとご紹介！

LOWYAは、人々が自由に、気ままに、自分らしく、ライフスタイリングして生きていくことを願うブランドとして2004年に福岡で産声をあげ、今年で21年を迎えます。

事業スタートから2023年までの間は、ECサイトを中心に事業を拡大し、国内トップクラスのインテリアブランドとして成長。そしてコロナ禍を経て多様化する暮らしの中で、お客様がより一層“インテリアを自由気ままに“選べる環境を目指し、2023年から福岡、大阪、名古屋、横浜、東京、広島、茨木（大阪）、静岡など、全10店舗の実店舗をオープンしています。

また自社で企画から製造、販売までを手掛けることで、より日本の住宅に合うインテリアを追求。現在は小物から大型家具まで、1,700点以上のアイテムを、低価格でおしゃれな家具として実現し、ファミリーからカップル、Z世代の一人暮らし層まで、幅広い世代から支持を得ています。

その他にも公式SNSの運用を強化し、“消費者の悩み”に徹底的に向き合う切り口で投稿。ユーザーからの投稿コメントには各担当者がすべて目を通し、一つ一つ返事をするなど、“インテリアへの専門性と親近感の二刀流”を武器に総フォロワー数は200万を超え、継続して増加しております。

また2024年冬には、商品を3Dモデル化し、お部屋のコーディネートをシミュレーションできるアプリ「おくROOM(R)（呼称：おくるーむ）」もリリース。2025年8月には累計50万ダウンロードを突破し、スマホひとつで理想のお部屋づくりが叶うLOWYAの新サービスも展開しています。

