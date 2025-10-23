「MILGRAM -ミルグラム-」と塗り絵コンテスト「塗りマス！」がコラボレーション　 第二審の看守エスと囚人たちの線画を塗って、液タブ・パソコンなど豪華賞品をゲット

株式会社セルシス

セルシスは、10月23日（木）より株式会社アイビスと共催する、第三十四回デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」で、「MILGRAM -ミルグラム-」とコラボレーションします。

5周年を迎えた視聴者参加型楽曲プロジェクト「MILGRAM -ミルグラム-」に登場する第二審の看守エスと10人の囚人たちをお題として、塗り絵作品を募集します。塗り絵は、全身またはアップの線画を選んで自由に塗ることができます。「塗りマス！」はお一人につき何作品でも応募でき、抽選で当たる賞も多く設けていますので、ぜひチャレンジしてみてください。素敵な塗り絵作品のご応募をお待ちしています。





▼デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/(https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/)

「塗りマス！」は、コンテストサイトから線画をダウンロードして自由な端末／アプリで彩色し、X(旧Twitter)にハッシュタグをつけて投稿することで応募できる塗り絵コンテストです。これまでの総応募数は合計で15万7千点を超えます。

線画をコンテストサイトからダウンロードして彩色し、X(旧Twitter)に指定のハッシュタグをつけて投稿することで、応募完了となります。入賞者には、有名メーカーのペンタブレットやパソコン、ペイントツールなどのクリエイター向け豪華賞品、「「MILGRAM -ミルグラム-」」関連グッズのほか、ご自身の応募作品がプリントされたアクリルパネルをプレゼントします。惜しくも入賞を逃した参加者には、抽選で50名様に特製クリアファイルをプレゼントします。また、塗っている工程のタイムラプス動画を投稿すると抽選で当たる賞もあります。

応募作品の制作用ツールとして、パソコン・タブレット・スマートフォンで使えるペイントアプリ「CLIP STUDIO PAINT」無料体験版や、無料スマートフォンアプリ「アイビスペイントX」（株式会社アイビス）を提供しております。「CLIP STUDIO PAINT」と「アイビスペイント」は連携しており、「アイビスペイント」で描いた作品を「CLIP STUDIO PAINT」に読み込んで続きを描くことができます。

【第三十四回「塗りマス！」】

▼募集期間

2025年10月23日（木）～ 11月18日（火）まで



▼対象作品

コンテストサイトから指定の線画をダウンロードし、デジタルペイントで完成させた作品（使用する端末、アプリは自由）



▼応募方法

コンテストサイトから線画をダウンロードして彩色し、X(旧Twitter)にハッシュタグ「#第三十四回塗りマス」をつけて投稿することで応募完了となります。

https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/

▼賞と賞品

●塗りマス大賞 2作品



「-傑作-」

1. DAIV R4-I7G50WT-B（ホワイト）（提供：株式会社マウスコンピューター）

製品詳細：https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-r4i7g50wtbccw101dec/?utm_source=celsys&utm_medium=banner&utm_campaign=2509_nurimasu34&utm_content=pr(https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-r4i7g50wtbccw101dec/?utm_source=celsys&utm_medium=banner&utm_campaign=2509_nurimasu34&utm_content=pr)



2. Wacom One ペンタブレット small（提供：株式会社ワコム）

製品詳細：https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-tablets/wacom-one/pentablet.html

(https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-tablets/wacom-one/pentablet.html)

3. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）

製品詳細：https://brainmagicproduct.com/orbital2series-comic/?from=clip-studio_bn



4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





「-逸品-」

1. 【マンガ・イラスト制作向け|CLIP STUDIO PAINT向けエントリーモデル】インテル(R) プロセッサー N100搭載15型フルHDクリエイターノートパソコン

iiyama PC SENSE-15FH112-N-UCFX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]（提供：株式会社ユニットコム）

製品詳細：https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1138615



2. Wacom One ペンタブレット small（提供：株式会社ワコム）



3. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）



4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●液タブ賞 1作品

1. Wacom One 液晶ペンタブレット 14 (DTC141W0)（提供：株式会社ワコム）

製品詳細：https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-displays/wacom-one/14.html



2. 入力デバイス Luminella（ルミネラ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）

製品詳細：https://luminella.tokyo/



3. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



4. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●色彩賞 抽選1名様

1. ColorEdge CS2400R & キャリブレーションセンサー（提供：EIZO株式会社）

製品詳細：https://www.eizo.co.jp/products/ce/cs2400r/



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●初参加賞 抽選1名様

1. TourBox Lite（提供：TourBox Tech Inc.）

製品詳細：https://www.tourboxtech.com/jp/tourbox-lite/



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●レベルアップ賞 抽選1名様

1. ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/R -WHITE-（提供：株式会社 壽屋）

製品詳細：https://www.kotobukiya.co.jp/product/detail/p4934054054558/



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●アクセサリー賞 抽選1名様

1. エレコムモバイルアクセサリーセット（提供：エレコム株式会社）

・アルミ製スマホスタンド P-DSCHALBKN

・タブレット用2本指グローブ（M) TB-GV1M

・薄型コンパクトモバイルバッテリー DE-C45-5000WH

・Type-C(TM)/USB-Aコネクター対応 USBメモリ MF-TPC3064GBK

製品詳細：

https://www.elecom.co.jp/products/P-DSCHALBKN.html

https://www.elecom.co.jp/products/TB-GV1M.html

https://www.elecom.co.jp/products/DE-C45-5000WH.html

https://www.elecom.co.jp/products/MF-TPC3064GBK.html



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●ミルグラム賞 4作品

1. 2nd Season キービジュアル キャンバスボード（提供：株式会社アルマビアンカ）

2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●優秀賞 5作品

1. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）

製品詳細：https://www.clipstudio.net/paint/lineup#monthly_plan



2. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●佳作 30作品

アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）

希望される方には、パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 1年版を進呈します。

■入賞者全員プレゼント

1. 入賞作品をプリントしたアクリルパネル

※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。



2. 塗りマス！特製クリアファイル



■抽選で50名様にプレゼント

塗りマス！特製クリアファイル

※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。



▼審査結果発表

2025年12月5日（金）予定

「MILGRAM -ミルグラム-」について

『MILGRAM -ミルグラム-』は2020年4月28日に始動した、視聴者参加型楽曲プロジェクト。

視聴者の役割は、「ミルグラム」の看守「エス」。罪を犯した10人の囚人に対し、MVやボイスドラマなどから真相を考察し、「赦す／赦さない」をジャッジしていく。その結果に応じて、囚人たちの人格や物語の展開が変化していく。

2025年2月からは、ついに最終審判となる「第三審」がスタート！

▼『MILGRAM -ミルグラム-』 YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/MilgramOfficial

▼『MILGRAM -ミルグラム-』 公式サイト https://milgram.jp

▼『MILGRAM -ミルグラム-』 公式X https://x.com/MILGRAM_info

▼『MILGRAM -ミルグラム-』 公式ファンアプリ https://c-rayon.com/milgram/

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト：https://www.celsys.com/



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail：press@celsys.com



