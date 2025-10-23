12月運行分 ノンストップの『B＆S みやざき』を運行します！
九州旅客鉄道株式会社
B＆S みやざきネットきっぷ :
https://www.jrkyushu.co.jp/tabi/bs/
JR 九州バス（株）（福岡市博多区 代表取締役社長：野田 和成）、産交バス（株）（熊本市西区 代 表取締役社長：小柳 亮）、宮崎交通（株）（宮崎市 代表取締役社長：高橋 光治）の 3 社が運行す る B＆S みやざき号は、このたび、多くのお客さまにご利用いただいている、土曜、繁忙期の特定日 に、宮崎駅から新八代駅まで「ノンストップの B＆S みやざき」を運行いたします。
ぜひ「ノンストップのＢ＆Ｓみやざき」をご利用いただき、快適なご移動をお楽しみください。
〇12 月運行 概要
（１） 運行日
12 月６日（土）、７日（日）、13 日（土）、20 日（土）、21 日（日）、27 日（土）
（２） 運行会社
JR 九州バス
（３） 運行ダイヤ
B＆S みやざき 546 号 宮崎駅 7 時 03 分発 新八代駅 9 時 13 分着
接続の新幹線：さくら 546 号 新八代駅 9 時 28 分発 博多駅 10 時 21 分着（毎日運転）
※宮崎駅～博多駅間：3 時間 18 分
（４） 運賃（大人片道）
B＆S みやざきネット早特 14（宮崎駅～博多）：6,000 円
B＆S みやざきネット早特７（宮崎駅～博多）：7,200 円
B＆S みやざきネットきっぷ（宮崎駅～博多）：8,200 円
B＆S みやざきバス乗車券：4,500 円
※B＆S みやざきネットきっぷは下のボタンをクリック！
〇運行日
