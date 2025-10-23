アマガミASMRシリーズ 2ndシーズン第5弾は、面倒見のよいクールな後輩・七咲逢！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、恋愛SLG『アマガミ』のASMRボイスドラマ2ndシーズンの第5弾『七咲逢編』をボイスドラマ配信アプリ「mimicle（ミミクル）」にて、10/24（金）販売することをお知らせいたします。

2ndシーズンのコンセプトは"毎日聴いてほしい"シチュエーションボイスとして、4つのテーマで紡がれる4本仕立てのASMRボイスドラマとなります。

アルバムアートワーク■2ndシーズンのコンセプト

2ndシーズンのテーマは、"アマガミヒロインがあなたの耳元でしっとりと囁く"。

彼女たちの繊細な息遣いがすぐそばに感じられ、毎日でも聴きたくなるような、普遍的で心地よいASMR作品を目指しました。とはいえ、ただのASMRではありません。『アマガミ』らしさを大切にするため、4つのテーマに沿った4本構成で展開。ヒロインたちの魅力を余すことなく、そして"アマガミらしさ"をたっぷりと詰め込んだ作品群となっております。

■収録テーマ紹介

《デイリー》

"穏やかで心地よい日常"をテーマにした耳かきシチュエーションボイスドラマ。

ヒロインとの何気ない会話や優しい時間が、毎日のリラックスタイムを包み込みます。日常にそっと寄り添う、聴き飽きない癒しのひとときをお届けします。

［ストーリー］

頼まれて断りきれず、少し緊張しながら耳かきを始める逢。慣れない手つきで綿棒を動かしながら、痛くないか何度も確かめる。真面目さと不器用さが混ざり合う時間の中で、距離は少しずつ近づいていく。息を吹きかけて仕上げを終えたあと、照れを隠すように小さく一言。

「……本当に好きですね、お腹まくら」

《アナザーデイ》

"大胆で挑発的な非日常"をテーマにした耳かきシチュエーションボイスドラマ。

日常から少しだけ逸れた、特別な時間をヒロインと過ごす感覚。いつもとは違う表情、少し攻めた距離感、そしてドキッとするような囁きが、あなたの感情を優しく、時に刺激的に揺さぶります。

［ストーリー］

逢の部屋で始まる嬉しい耳かきの時間。ところが途中で、弟の郁夫が思いがけず帰ってきてしまう。慌てて中断しようとする逢だったが、先輩が動かず、仕方なく耳かきを続けることに。やがて部屋の前まで来た郁夫が、ガチャガチャとドアノブを回し始めて──。

《ドラマティック》

『アマガミ』らしさをふんだんに盛り込んだシナリオと、耳かきシチュエーションを融合させたボイスドラマ。

ヒロインの甘く柔らかな囁きと耳かき音に包まれ、没入感あふれる体験をお届けします。本テーマでは、おなじみのゲームBGMを効果的に使用し、懐かしい感情を優しく揺さぶります。聴覚と心の両方に響く"アマガミ体験"をお楽しみください。

［ストーリー］

浜辺の公園に並ぶベンチで、寄り添うふたり。逢のお腹を枕に寝転ぶ先輩のため、少し緊張しながらも耳かきを始める。使うのは、彼女が贈った"時を操るイナゴマスクの杖"。優しく耳をなぞりながら、言葉少なに交わすひとときは、海風と夕焼けに包まれていく。やがて眠ってしまったふりをする先輩に、逢がそっと囁く──。

《ピロートーク》

公式が描く『アマガミ』のアフターストーリー。

恋人となったヒロインとの甘くてちょっぴりリアルな"その後の生活"を、ピロートークという形でお届けします。耳元で囁かれる言葉のひとつひとつに、恋の余韻と確かな幸福感が詰まっており、まさに"アマガミの正統後日談"と呼べる仕上がりです。

［ストーリー］

深夜の寝室、ゴミ出しを終えて戻ってきた先輩を迎える逢。並んでベッドに横になり、今日一日の出来事を語り合う。頭を撫で合い、背中を合わせて寄り添ううちに、緊張がゆっくりとほどけていく。恥ずかしそうに、それでも素直に気持ちを伝える逢の声は、どこまでもやさしく穏やか。灯りを落とした部屋に、ふたりの呼吸と鼓動だけが響く──心まで温まる、眠る前のひととき。

キャスト

七咲逢（CV：ゆかな）

スタッフ

監修＆アルバムアートワーク：高山箕犀

脚本：田沢大典（シナリオ工房 月光）／高山箕犀

収録・編集・音響・制作：ツーファイブ

［購入者限定］ゆかなさん直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン！

対象期間中に『ASMRボイスドラマ アマガミ 2nd Vol.5 七咲逢編』をご購入いただき、プラットフォーム内のプレゼントキャンペーンページにてエントリーされたお客様の中から、抽選で5名様に「七咲逢役 ゆかなさんの直筆サイン色紙」をプレゼントいたします。

【エントリー受付期間】2025年10月24日（金）～11月17日(月) 23:59まで

詳細はこちら（https://mimicle.com/lp/amagamiasmr-nanasaki2）

［プレゼント付き］レビュー投稿キャンペーン！

音声配信プラットフォーム「mimicle（ミミクル）」は、新作『ASMRボイスドラマ アマガミ 2nd Vol.5 七咲逢編』の発売にあわせ、レビュー投稿キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間中に対象作品のレビューを投稿いただいた方の中から、抽選で100名様に特製ポストカードをプレゼント。さらに、参加者全員にスマートフォン用壁紙をプレゼントいたします。

対象作品：

『ASMRボイスドラマ アマガミ 2nd Vol.5 七咲逢編』

応募条件：キャンペーン期間中、または過去に対象作品のレビューを投稿された方

特典：

・抽選100名様／特製ポストカード

・参加者全員／スマートフォン用壁紙

応募方法：キャンペーン専用ページよりエントリー（未投稿者はレビュー投稿後にエントリー可能）

実施期間：2025年10月24日（金）～11月17日（月） 23:59まで

スマホ用壁紙サンプル

キャンペーン専用LP：

七咲逢・レビュー投稿キャンペーン

https://mimicle.com/lp/amagamiasmr-nanasaki2review

商品概要

タイトル：ASMRボイスドラマ アマガミ 2nd Vol.5 七咲逢編

配信日：2025年10月24日

価格：2200円［税込］

発売元：株式会社KADOKAWA

販売URL：https://mimicle.com/album/ymHGnfWQ

(C)2009 KADOKAWA CORPORATION

配信プラットフォーム

プラットフォーム：mimicle

【iOS】

https://apps.apple.com/jp/app/mimicle/id1621248013

【Android】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kadokawa.mimicle

【Windows】

https://mimicle.com/

【X】

https://x.com/mimicleJP

