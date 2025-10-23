祭畤温泉かみくら、公式オンラインストアをオープン

株式会社ニア

夏のシュトーレン

岩手県一関市・祭畤（まつるべ）温泉かみくらは、このたび公式オンラインストアを開設いたしました。

館内でご好評いただいている「Iwai Stollen（イワイ シュトーレン）」や、東北の素材と手仕事を生かしたギフトセットなどを全国へお届けします。

「夏のIwai Stollen」は、自社栽培の“やまびこむぎ”とベリーやパイン、桃の甘酸っぱさに赤紫蘇やルイボスティー、カルダモンがやさしく香り、夏の涼やかさと深みのある味わいをあわせ持つオリジナルのシュトーレンはかみくらの定番菓子です。

今後は、春・夏・秋・冬と四季ごとに異なる素材で仕立てる“季節のシュトーレン”を展開予定。

また、クラフトビールやクラフトコーラといったシェフ監修商品についても、順次販売を開始してまいります。

ギフトBOX

季節を味わいながら、かみくらの時間をお楽しみいただけます。

贈り物としても、ご自宅でのひとときにも寄り添う「おもてなしのかたち」をぜひオンラインストアでご覧ください。

■公式オンラインストア

URL：https://near-online.com/

■販売商品（一部）

・Iwai Stollen（四季に合わせたシュトーレン）

・かみくらギフトセット（お菓子・お茶詰め合わせ など）

■施設概要

祭畤温泉かみくら

所在地：岩手県一関市厳美町祭畤32

公式サイト：https://m-kamikura.com/

Instagram：matsurube_kamikura(https://www.instagram.com/matsurube_kamikura/?hl=ja)