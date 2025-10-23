戦後80年。機動戦士「ガンダム」シリーズで知られる富野由悠季・監督が10/24(金)『荻上チキ・Session』に出演！荻上チキがインタビュー。
株式会社ＴＢＳラジオ
『荻上チキ・Session』
TBSラジオで月曜日～金曜日、17時00分～20時00分に放送しているニュース番組『荻上チキ・Session』。
パーソナリティの荻上チキが、アニメ監督・富野由悠季さんに３時間にわたるロングインタビューを敢行しました。
戦後80年を迎える今年、富野監督は「戦争」をどう受け止め、戦後をどう生き、そして作品にどんな思いを込めてきたのか――。
虫プロ時代の思い出や、アニメ制作論、さらに「ニュータイプ」とは何かという核心にも迫ります。
放送は10月24日（金）19時05分頃から。
後日には、未公開部分を収めたディレクターズカット版のPodcastも配信予定です。
『荻上チキ・Session』
放送時間：月曜日～金曜日 20時～20時 生放送
出演者：荻上チキ、南部広美
番組HP：https://www.tbsradio.jp/ss954/
番組メールアドレス：ss954@tbs.co.jp
番組X：@Session_1530
番組Youtube：https://www.youtube.com/@session-905