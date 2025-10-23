デジモンはなぜ世界で愛され続けるのか？NHKワールドJAPAN「ANIME MANGA EXPLOSION」にて 10月26日（日）『DIGIMON Special』放送決定

東映アニメーション株式会社

NHKワールドJAPANにて放送しているANIME MANGA EXPLOSIONにて、東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）が製作するデジモンシリーズの特集『DIGIMON Special』を10月26日（日）に放送いたします。

「ANIME MANGA EXPLOSION」は、海外で人気の日本の漫画やアニメを取り上げ、クリエイター取材により創作のこだわりを深掘りする海外向けの英語ドキュメンタリー番組です。

■25年以上続くヒットの秘密、「ポケモン」との差別化戦略に迫る

今回の特集では、25年以上にわたり世界中で愛され続ける「デジモンシリーズ」の魅力に迫ります。

1997年に発売された携帯型ゲーム機「デジタルモンスター」を元に、1999年にアニメ「デジモンアドベンチャー」は制作されました。

番組では、「デジモンアドベンチャー」のプロデューサー・関弘美氏にインタビュー。ゲームの魅力であった「育成・バトル」に加え、なぜアニメオリジナルの「人間との絆」や「成長」というテーマを盛り込んだのか、その誕生秘話を伺います。 さらに、当時先行していた「ポケットモンスター」といかに差別化を図ったのか、貴重な戦略も明かされます。

■最新作『DIGIMON BEATBREAK』の制作現場に密着

2025年10月より放送を開始したシリーズ最新作「DIGIMON BEATBREAK」の制作現場に密着。本作は、視聴ターゲットを従来のキッズ向けから10～20代に変更した意欲作。15歳の主人公・トモロウの「強さと弱さをあわせもつ主人公像」を、宮元宏彰シリーズディレクターと小島隆寛キャラクターデザインが、どのように議論を重ねて作り上げていったのかを解き明かします。主人公の感情表現が印象的な、第一話のメイキング映像も必見です。

■1,000体以上のキャラクターを生んだレジェンド・渡辺けんじ氏が語る「デザインの極意」

この作品でトモロウのパートナーデジモンとなるのがゲッコーモン。そのデザインを担当したのがこれまで1000体以上のデジモンのデザインを手がけてきたデジモンデザイナーの渡辺けんじです。渡辺氏が語る「デジモンデザインの極意」と、ゲッコーモンに込めた特別なこだわりとは何か。さらに、デジモンアニメのバトルシーンで見せ場となる、デジモンの進化シーンづくりにも密着。普段あまり見ることのできない作画の様子を紹介します。

様々な人々の手により成長し、今なお進化するデジモンシリーズ、その貴重なインタビューの数々とアニメ制作の裏側をぜひお見逃しなく！放送を見逃した人でも放送翌日から無料のVOD視聴が可能です。

■放送予定

2025年10月26日（日） NHKワールドJAPAN

（日本時間）12:10～、18:10～、 23:10～、 翌月曜5:10～ ※28分番組、4回放送

※番組放送の翌日からはNHKワールドJAPANウェブサイトで無料でVOD視聴が可能になります。

※詳しくはNHKワールドJAPAN番組視聴方法からご確認ください。

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/tv/howto_watch_in_japan/

■出演

デジモンデザイナー：渡辺けんじ

TVアニメ「デジモンアドベンチャー」プロデューサー：関弘美

TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」シリーズディレクター：宮元宏彰

TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」キャラクターデザイン：小島隆寛

TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」アニメーター：廣田訓之

声優（元株式会社バンダイ 玩具開発担当）：ボルケーノ太田

■ナレーター

Michael Turpin

■番組HP

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/anime_manga/

新作TVアニメDIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）について

▼INTRODUCTION

人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らい、進化する生命体「デジモン」である。

天馬トモロウは、サポタマから誕生したゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。

賞金稼ぎを生業とするチーム「グローイングドーン」の沢城キョウたちとの共同生活を送るなかで、トモロウは決意を新たにする。

人間とデジモンが描く新しい未来とは──

▼STAFF

原案／本郷あきよし

シリーズディレクター／宮元宏彰

シリーズ構成／山口亮太

キャラクターデザイン／小島隆寛

デジモンデザイン／渡辺けんじ

アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘

美術監督／神綾香

色彩設計／横山さよ子

CGディレクター／大曽根悠介

撮影監督／石山智之

編集／西村英一

音楽／桶狭間ありさ

制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション

▼CAST

天馬トモロウ／入野自由

ゲッコーモン／潘めぐみ

咲夜レーナ／黒沢ともよ

プリスティモン／田村睦心

久遠寺マコト／関根有咲

キロプモン／久野美咲

沢城キョウ／阿座上洋平

ムラサメモン／濱野大輝

▼放送情報

フジテレビ他にて10月5日より毎週日曜朝9時放送中

※地域により放送時間・曜日が異なります。

▼配信情報

■地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信スタート

TVer/FOD

■毎週水曜0:00より順次配信スタート

・見放題配信

FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメ/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル ほか

・レンタル配信

バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video ほか

※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各配信サービスの情報をご確認ください。



▼「DIGIMON BEATBREAK」放送直前PV

https://youtu.be/WgCglA2Twnw



▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/



▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X

@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）

■デジモンとは

1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく、友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。アニメは1999年公開の「デジモンアドベンチャー」を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。

2025年10月より、約2年ぶりの新作となる「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」の放送が開始。

25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。