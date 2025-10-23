毎週土曜日よる11時30分より放送のTVアニメ『補助魔法』第4話「真のフロアボス」あらすじ＆場面カット公開！YouTube Anime Week Supported by auで、第1話&第2話公開中
株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田晋、東証プライ ム市場:証券コード 4751)は、毎週土曜日よる11時30分より、テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠にて放送、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて独占配信中の、TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』の第4話「真のフロアボス」のあらすじ、および場面カットを公開いたします。
さらに、YouTubeでは、2025年秋の最新作や話題のアニメを30作品以上、毎日プレミア公開する、「YouTube Anime Week Supported by au」が開催されており、本作も、第1話、および第2話をCyberAgent ANIME 公式YouTube（https://www.youtube.com/@CyberAgent_Anime）にて、10月19日（日）よる8時から10月25日（土） よる11時59分まで公開しております。
『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』は、作者アルトの原作による異世界ファンタジー作品です。「小説家になろう」（※）で2020年12月17日時点の四半期ランキング第1位を獲得。宮廷魔法師のアレクが理不尽な追放を受けたことをきっかけにかつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」の仲間たちと再び冒険に挑むストーリーとなっています。
《第4話》「真のフロアボス」あらすじ
王太子レグルスたちのパーティーは、王都ダンジョン第30層攻略に挑むが、これまで順調だったダンジョン攻略とは一転して全く歯が立たず苦戦を強いられていた。アレクに弱体化の呪いをかけられたのではないかと疑うレグルス。だがある日、父である国王フェルクス・ガルダナに呼び出され、アレクに対して行った仕打ちを撤回し、才能あるアレクを重用するよう告げられる。苦戦した理由が自身の力量不足であったことを突き付けられたレグルスは憤慨し、アレクの行方を探す。一方、フロアボスを倒したアレクたちは「リクロマ」の残りのメンバーの行方を追っていた--
TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』は、毎週土曜日よる11時30分より、テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠にて放送中です。また、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて独占配信中です。
今後も本作に関する最新情報を順次発表してまいります。続報にご期待ください。
※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。
▼「YouTube Anime Week Supported by au」 第1話＆第2話公開情報
・アカウント：CyberAgent ANIME
・URL ：https://www.youtube.com/@CyberAgent_Anime
・公開地域 ：日本国内のみ
・対象話数 ：第1話、第2話
・公開日時 ：10月19日（日）よる8時～10月25日（土） よる11時59分まで公開中
■キービジュアル
■イントロダクション
突然の“追放宣告”をきっかけに、再び運命の歯車が廻りだす--
王太子 レグルス・ガルダナを陰で支える宮廷魔法師 アレク・ユグレット。
弱すぎるレグルスを守るため「補助魔法」に徹していたはずが、突然の追放宣告で職を失ってしまう。
そんなアレクの前に現れたのは、魔法学院時代にかつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」で共に戦った仲間のヨルハ・アイゼンツだった。
「キミの力が必要なんだ!」
伝説のパーティーが再集結し、新たな物語が幕をあける--
始めよう、新しい伝説を。あの日の続きを。
終わりなき日々(ルビ:ラスティングピリオド)を!
■放送・配信情報
≪放送情報≫
テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：毎週土曜よる11時30分～
BS朝日：毎週日曜深夜1時～
AT-X：毎週日曜よる10時～
※リピート放送：毎週木曜朝5時30分～／翌週日曜朝7時～
≪配信情報≫
ABEMA、U-NEXT、アニメ放題：毎週土曜深夜0時
※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
■キャスト・スタッフ
原作 ：アルト『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』(講談社 K ラノベブックス刊)
キャラクター原案 ：夕薙
コミカライズ ：門司 雪(講談社「マガジンポケット」連載)
監督 ： 高橋 賢
助監督 ：平田政宗(レアトリック)
シリーズ構成 ：筆安一幸
キャラクターデザイン/総作画監督 ：佐藤陽子
サブキャラクターデザイン/総作画監督 ：林 信秀
プロップ武器 / 小物デザイン ：氏家嘉宏 / 関根柚月
モンスターデザイン ：我嘉輝 / レコメンデーション
モンスター作監 ：かわらじまコウ
色彩設計 ：勝田綾太 / 山本真希
美術背景 ：草薙
美術監督 ：緒続 学
美術ボード ：金井眞悟
3D 監督 ：秋元 央(T2studio)
撮影監督 ：浅川茂輝(レアトリック)
音響制作 ：オンリード
音響監督 ：阿部信行
音楽 ：KOUICHI・高田 翼
音楽制作 ：ディオスタ / ハイスピードボーイ
アニメーション制作 ：月虹
オープニング主題歌 ：「Quest」秋山黄色
エンディング主題歌 ：「欠片」aruma
■キャスト
アレク・ユグレット ：梅田修一朗
ヨルハ・アイゼンツ ：久保ユリカ
クラシア・アンネローゼ ：田澤茉純
オーネスト・レイン ：水中雅章
エルダス・ミヘイラ ：緑川光
レグルス・ガルダナ ：阿部敦
レヴィエル・スタンツ ：内田直哉
ロキ・シルベリア ：石田彰
ローザ・アルハティア ：丹下桜
ほか
■原作情報
出版社 ：講談社
作者 ：アルト
既刊 ：1~5 巻(講談社Kラノベブックス刊)
▼試し読みはこちら
