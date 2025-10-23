LTE Cat M1対応BLEゲートウェイ「iGS03M」がSORACOM認定デバイスを取得

株式会社N-style

IoTトータルサポートを手がける株式会社N-style（本社：茨城県小美玉市、代表取締役：中村 博、以下、当社）が取り扱う、 LTE Cat M1対応 BLEゲートウェイ「iGS03M」が、株式会社ソラコム（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 玉川憲、以下、ソラコム）の「SORACOM認定デバイス」として登録されたことをお知らせします。

■「iGS03M」について

「iGS03M」は、BLEセンサーからのデータを効率的に収集し、LTE Cat M1通信でクラウドやサーバーなどに送信できる小型ゲートウェイです。給電可能な場所に設置するだけで稼働し、BLE対応センサーやビーコンの情報をまとめて管理できます。専門的なネットワーク知識を必要とせず、Webブラウザ上の設定画面から簡単に運用を開始できる点が特長です。

また、温湿度監視、設備稼働状況の可視化、在庫や人流トラッキングなど、さまざまなIoT用途に対応可能です。すでにIoTを活用している企業だけでなく、これからIoTを導入したい事業者にも最適なモデルです。

■主な特長

・広範囲通信：BLE4.2/ BLE5.0(Long Range)対応。オープンスペースで最大約100mの通信が可能。

・データキャッシュ機能：最大200台のデバイス情報を内部にキャッシュし、指定した送信先へ自動送信。

・豊富な送信プロトコル：TCP / HTTP(S) / MQTT(S)をサポートし、柔軟なクラウド連携が可能。

・専用Web設定画面：送信間隔、重複データの排除、ホワイトリスト設定など、詳細な制御が可能。

・高い信頼性とコストパフォーマンス：5年以上の稼働実績を持つ低価格モデル。

・コンパクト設計：54×54×19mmの小型筐体、5V 2A給電で動作。

・拡張性：外部アンテナを接続することでGPS情報の取得も可能。※オプション機能

・設置工事不要：付属ホルダーを両面テープで固定するだけで設置完了。

■製品情報

製品名：INGICS TECHNOLOGY社製 LTE Cat M1対応 BLEゲートウェイ「iGS03M」

SORACOM認定デバイスページ：

https://soracom.jp/support_partners/certified_device/igs03m/

製品詳細：

https://nsty.co.jp/product-list/

※「SORACOM認定デバイス」とは、各種 SORACOM サービス動作確認済みのデバイスです。

※「SORACOM」および「ソラコム」は、株式会社ソラコムまたはその関連会社の商標または登録商標です。

■会社概要

株式会社N-style

所在地：茨城県小美玉市

代表者：中村 博

事業内容：IoTコンサルティング、システムインテグレーション事業

URL：https://nsty.co.jp