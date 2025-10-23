奈良県との包括連携協定に基づく「あいサポーター研修」を実施

株式会社Fast Fitness Japan

24時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営およびフランチャイズ展開を中核事業とする株式会社 Fast Fitness Japan （本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山部清明、以下当社）は、2024年7月に締結した奈良県との包括連携協定に基づき、「インクルーシブ社会の実現」を目指す取組みの一環として、奈良県が推進する「まほろば あいサポート運動」の趣旨に基づいた「あいサポーター研修」を、10月22日に当社大阪オフィスにて実施いたしました。

当社は、2024年7月11日に奈良県と「スポーツ振興・健康増進」をはじめとする複数分野で相互連携を行う包括連携協定を締結しております。本協定に基づき、奈良県が推進する「まほろば あいサポート運動」の理念に賛同し、誰もが安心・安全に利用できる店舗環境の実現を目指しています。

また、スタッフ一人ひとりの理解促進と行動変容を通じて、サービス品質の向上とお客様満足につながる体験価値の提供に取り組んでいます。

本研修は、エニタイムフィットネス奈良県内店舗のスタッフを対象に実施されたもので、奈良県福祉保険部障害福祉課共生推進係から講師をお迎えし、障害のある方への理解を深める講義を行っていただきました。日常生活や接客の場面でできる“ちょっとした手助けや配慮”の方法を学ぶ座学に加え、挨拶や案内などのコミュニケーションに役立つ手話講座も実施し、すべての人にやさしい店舗運営・接遇につなげる実践的な内容となりました。

また、当日会場への参加が難しいスタッフも受講できるよう、オンライン参加が可能なハイブリッド形式で開催し、西日本のスタッフを中心に約20名が参加しました。

研修に参加したスタッフからは、以下のような感想が寄せられました。

「障害のある方への接し方について、これまで『特別な配慮が必要』と思っていましたが、研修を通して“ちょっとした声かけや目配り”で誰にでもできるサポートがあることを学びました。日々の接客の中で、どなたに対しても安心してご利用いただけるよう、今回学んだことを活かしていきたいです」

今後も当社は、奈良県との包括連携協定に基づき、行政・地域・企業が一体となり、「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」の理念のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現に貢献するとともに、地域社会の健康と福祉の向上に積極的に取り組んでまいります。

奈良県とFast Fitness Japanの包括連携協定について

2024年7月11日、奈良県と当社が、「スポーツ振興・健康増進」をはじめとする複数分野において相互連携を行う包括連携協定を締結しました。 協定の目的は、県民の健康寿命の延伸と、活力あふれる地域社会の実現に向けて、両者の人的・物的リソースを活用しながら県内における地域活性化および県民サービスの向上を図ることです。

主な連携項目は以下の通りです。

・スポーツ振興・健康増進に関すること

国スポ・全スポに向けたアスリート支援。また、子どもから高齢者までの健康づくりに至る施策への協力

・インクルーシブ社会の実現に関すること

障害のある方、一人ひとりの思いを実現するための施策への協力

・環境の保全に関すること

世界に誇れる奈良公園の保全から地域の景観・環境保全に至る施策への協力

・用地活用に関すること

奈良県の未来に活きる地域創生に資する特色あるまちづくりの推進への連携・協力

・その他、地域社会の活性化および県民サービスの向上に資することについて、双方が合意した取組に関すること

