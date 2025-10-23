ブラックモンブランの当たりバーでバレー観戦！！

SAGA久光スプリングス株式会社

日頃よりSAGA久光スプリングスを応援頂きまして誠にありがとうございます。

2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第6節 GAME1は「竹下製菓スペシャルマッチデー」としての開催が決定しました。開催に合わせて先着100名様限定、ブラックモンブラン・ミルクック・トラキチ君を食べて、「合計150点分」のあたりと観戦チケットが交換できるキャンペーンを実施いたします。

当日は、SAGAアリーナ外、引換ブースにてあたりバーと２階自由席観戦チケットを引換させていただきます。さらに、こちらの企画で入場された方限定！竹下製菓のアイスを一本プレゼント！！

ぜひ、この機会にブラックモンブランを食べてバレーボール観戦もお楽しみください！

【開催日時】

2025年11月15日(土) 14時05分試合開始

【対戦カード】

SAGA久光スプリングス × Astemoリヴァーレ茨城

【会場】

SAGAアリーナ

【引換数量】

先着100名様

【席種】

２階自由席

試合の詳細は下記よりご確認ください。

https://saga-springs.co.jp/hgnavi/