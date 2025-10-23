ブラックモンブランの当たりバーでバレー観戦！！

SAGA久光スプリングス株式会社

日頃よりSAGA久光スプリングスを応援頂きまして誠にありがとうございます。


2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第6節　GAME1は「竹下製菓スペシャルマッチデー」としての開催が決定しました。開催に合わせて先着100名様限定、ブラックモンブラン・ミルクック・トラキチ君を食べて、「合計150点分」のあたりと観戦チケットが交換できるキャンペーンを実施いたします。




当日は、SAGAアリーナ外、引換ブースにてあたりバーと２階自由席観戦チケットを引換させていただきます。さらに、こちらの企画で入場された方限定！竹下製菓のアイスを一本プレゼント！！


ぜひ、この機会にブラックモンブランを食べてバレーボール観戦もお楽しみください！



【開催日時】


2025年11月15日(土) 14時05分試合開始


【対戦カード】


SAGA久光スプリングス × Astemoリヴァーレ茨城


【会場】


SAGAアリーナ


【引換数量】


先着100名様


【席種】


２階自由席



試合の詳細は下記よりご確認ください。


https://saga-springs.co.jp/hgnavi/