ブラックモンブランの当たりバーでバレー観戦！！
SAGA久光スプリングス株式会社
日頃よりSAGA久光スプリングスを応援頂きまして誠にありがとうございます。
2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第6節 GAME1は「竹下製菓スペシャルマッチデー」としての開催が決定しました。開催に合わせて先着100名様限定、ブラックモンブラン・ミルクック・トラキチ君を食べて、「合計150点分」のあたりと観戦チケットが交換できるキャンペーンを実施いたします。
当日は、SAGAアリーナ外、引換ブースにてあたりバーと２階自由席観戦チケットを引換させていただきます。さらに、こちらの企画で入場された方限定！竹下製菓のアイスを一本プレゼント！！
ぜひ、この機会にブラックモンブランを食べてバレーボール観戦もお楽しみください！
【開催日時】
2025年11月15日(土) 14時05分試合開始
【対戦カード】
SAGA久光スプリングス × Astemoリヴァーレ茨城
【会場】
SAGAアリーナ
【引換数量】
先着100名様
【席種】
２階自由席
試合の詳細は下記よりご確認ください。
https://saga-springs.co.jp/hgnavi/