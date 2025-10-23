『東京カラーソニック!!』の4thライブを盛り上げるためのプロジェクトがアニメイトのクラウドファンディングサービス「ソレオス」にて10月23日始動！

株式会社アニメイトホールディングスプロジェクトページはこちら！ :https://soreosu.com/projects/tcslive2025?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=press_tcslive2025

株式会社アニメイトは、クラウドファンディングサービス「ソレオス」にて「『東京カラーソニック!!』ライブイベントに向けて駅広告＆会場装飾を作りたい！」プロジェクトを10月23日より開催いたします。

『東京カラーソニック!!』とは、208X年の日本を舞台とした、「歌手」×「作曲家」=バディが綴る究極の青春エンターテイメント。2021年から始動し、現在5thシーズンまで展開。ボイスドラマと楽曲を中心に、キャラクターの心情や成長が繊細な物語で描かれます。2026年1月には4回目となるライブイベント「東京カラーソニック!! Special Live～Sugar Pop～」が開催されるなど、今なお高い人気を誇る作品です。

そんな本作の4thライブをファンの皆さまと一緒に盛り上げていきたいという思いから、渋谷駅への駅広告＆イベント会場の装飾を目指すクラウドファンディングプロジェクトが始動！イベント会場の装飾は目標達成で実施となるため、イベントへの参加を考えている方はもちろん、ライブを一緒に盛り上げていただける方はぜひプロジェクト内容をチェックしてみてください。

また、リワード品にも魅力的な品々が用意されており、「ブロマイド」や「ビックサイズアクスタ」といった定番品はもちろん、東妻リョウ先生の「書き下ろしショートストーリー」、ライブイベントの特別な思い出になる「ステージでの写真撮影権」、各キャラの「キャラクタースタンドパネル」といったプロジェクトだけの限定品も！ライブと合わせて楽しめるような内容になっているので、お見逃しなく！

■プロジェクト情報

『東京カラーソニック!!』ライブイベントに向けて駅広告＆会場装飾を作りたい！

開催期間：2025年10月23日18:00～12月21日23:59

プロジェクトページ(https://soreosu.com/projects/tcslive2025?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=press_tcslive2025)

■リターン品・コース一覧

サポートコース：1,000円（税込）

・お礼メール

ソニライ協賛!!コース：3,000円（税込）

・お礼メール

・東妻リョウ先生書き下ろしショートストーリー

・イベント会場でのお名前掲出（小）

ソニライ支援!!コース：15,000円（税込/送料込み）★20名限定

※本コースのみ【12/5 18:00】より追加いたします。写真撮影には別途イベントチケットが必要になります。

・お礼メール

・東妻リョウ先生書き下ろしショートストーリー

・ライブイベント時ステージでの写真撮影権

・ブロマイド

・イベント会場でのお名前掲出（大）

推しメン支援!!コース：15,000円（税込/送料込み）

・お礼メール

・東妻リョウ先生書き下ろしショートストーリー

・イベントイラストのビックサイズアクスタ

・ブロマイド

・イベント会場でのお名前掲出（大）

カラソニ応援!!コース：30,000円（税込/送料込み）★10名限定

・お礼メール

・東妻リョウ先生書き下ろしショートストーリー

・ブロマイド10種セット

・イベント会場でのメッセージボード掲出(A4サイズ)

・メッセージボードのお届け

カラソニ大好き!!コース：50,000円（税込/送料込み）

・お礼メール

・東妻リョウ先生書き下ろしショートストーリー

・キャラクタースタンドパネル

・ブロマイド（指定キャラ直筆メッセージ付き）

・イベント会場でのお名前掲出（大）

ソニライ大満喫!!コース：50,000円（税込/送料込み）★20名限定

・お礼メール

・東妻リョウ先生書き下ろしショートストーリー

・1/18イベントのチケット＋アップグレード席確約チケット

・ブロマイド10種セット

・イベント会場でのお名前掲出（A3サイズ）

・メッセージボードのお届け

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■ソレオスとは

「ソレオス」は、アニメ・コミック・ゲーム・声優に関連するプロジェクトを支援するためのクラウドファンディングサービスです。ファンの力でイベントやオリジナルグッズの実現が可能となり、支援者にはプロジェクト発案者から感謝のリワード品が贈られます。

■権利表記

（C）COLORATION

■関連URL

プロジェクトページ(https://soreosu.com/projects/tcslive2025?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=press_tcslive2025)

『東京カラーソニック!!』公式サイト(https://sprout-pj.jp/tcs/)

『東京カラーソニック!!』X(https://x.com/tcs_info2021)

「ソレオス」公式X(https://x.com/animate_soreosu)

「ソレオス」公式サイト(https://soreosu.com/)