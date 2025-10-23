【DIOR FINE JEWELLERY】新作ジュエリー「アーシ ディオール」のヴィジュアルが公開
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) Louise & Maria Thornfeldt
(C) Louise & Maria Thornfeldt
(C) Louise & Maria Thornfeldt
(C) Louise & Maria Thornfeldt
(C) Louise & Maria Thornfeldt
【お問合せ先】
(C) Louise & Maria Thornfeldt
メゾンのクチュールスピリットにオマージュを捧げ、ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌが詩情豊かに表現した「クチュール ディオール」コレクション。2025年10月に新たに登場した新作のネックレスとイヤリング、そしてリングを、フォトグラファーのLouise & Maria Thornfeldt が撮り下ろしたビジュアルからご覧いただけます。
(C) Louise & Maria Thornfeldt
(C) Louise & Maria Thornfeldt
(C) Louise & Maria Thornfeldt
(C) Louise & Maria Thornfeldt
「アーシ ディオール」 ／ 2025年10月16日より発売
ネックレス
JDEN94012
PGxDIA
13,500,000円
イヤリング
JDEN94013
PGxDIA
7,200,000円
リング
JDEN94014
PGxDIA
2,400,000円
＠Dior #DiorJoaillerie
#ディオールファインジュエリー
【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/DYzir