【DIOR FINE JEWELLERY】新作ジュエリー「アーシ ディオール」のヴィジュアルが公開

(C) Louise & Maria Thornfeldt

メゾンのクチュールスピリットにオマージュを捧げ、ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌが詩情豊かに表現した「クチュール ディオール」コレクション。2025年10月に新たに登場した新作のネックレスとイヤリング、そしてリングを、フォトグラファーのLouise & Maria Thornfeldt が撮り下ろしたビジュアルからご覧いただけます。



「アーシ ディオール」　／　2025年10月16日より発売




ネックレス


JDEN94012


PGxDIA


13,500,000円





イヤリング


JDEN94013


PGxDIA


7,200,000円






リング


JDEN94014


PGxDIA


2,400,000円




