ORICO、RAID機能付きHDDケース 5台 22TB*5モデルを特別価格17,879円で販売開始

ORICOは、RAID機能を搭載したHDDケース「ORICO 5台 22TB*5」を、Amazon.co.jpにて特別価格で販売開始しました。本製品は、最大5台のHDDを搭載でき、RAID機能を活用することでデータ保護と高速なデータ転送を実現。プロフェッショナルなニーズにも応える、信頼性の高いストレージソリューションです。

「ORICO ‎9958RU3」割引情報

キャンペーン期間：2025年10月10日から2025年11月4日まで

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DD7HJR9M?th=1

クーポンコード：ORICO9958RU3

割引率：20%クーポン+14%割引コード

割引き前の価格：25,988円

割引き後の価格：17,879円

【製品のポイント】

【心配のないストレージスペース】HDD ケースシングルディスクの最大容量は22TBまで、HDD ケース 5台の最大容量は110TBの大容量ストレージスペースを実現します。 容量不足を心配することなく、大規模なエンジニアリングプロジェクトや高解像度のビデオ映像、その他の膨大なデータのストレージニーズに簡単に対応できます。

【複数のRAIDモード】 HDD ケース 3.5インチは、RAID 0、1、3、5、10、JBOD、CLEARなど7つのRAIDモードをサポートし、作業要件に応じて柔軟にレイアウトすることができます。これは、ビデオ編集ユーザーにとって、よりスムーズな編集体験を楽しみながら、貴重な映像やプロジェクト ファイルをより適切に保護できることを意味します。※モードを切り替える前にデータのバックアップを取ることをお勧めします。

【優れた放熱性能】HDD ケース 5ベイはアルミニウム合金金属ボディを採用し、80 mmの大型静音ファンを組み合わせ、高効率の熱伝導を通じて、前後の放熱孔の設計に合わせて、有効に熱を適時に排出する。高負荷運転状態でも低温運転を維持し、過熱による性能低下やシステム障害を回避し、設備の長期安定かつ効率的な運転を確保することができる。

【2.5/3.5インチに適用】 ORICO 3.5インチ HDD ケースにはブラケットが付属しており、3.5インチHDDだけでなく、2.5インチSSD/HDDにも適しています。複数のネジでハードドライブを固定することで、ハードドライブの揺れや破損を防ぐことができます。

【信頼性の高い安定した動作】ORICO HDD ケースは150 W電源を内蔵し、複数ディスクの読み取り時にデータを滑らかに保つことができる。煩わしい大柄な電源アダプタを必要とせず、快適で清潔な創作環境を作ります。

【5Gbpsデータ転送】： ハードディスクケースのUSB 3.0インターフェースはSATA 6Gbpsと互換性があり、UASPアクセラレーションプロトコルをサポートし、最大235MB/秒の転送速度を備えています。簡単にバックアップやファイル、ビデオの転送ができ、集中管理と作業効率の向上を実現します。【スタイリッシュな外観】：HDD外付けケース全体は、デスクトップの美しさに合わせた銀白色のアルミニウム合金で設計されています。底面には滑り止めが付いており、テーブルに安定して置くことができます。 各ディスク位置にはLEDインジケータが付き、動作状態をよりよく理解できます。

まとめ

ORICOは、ユーザーのニーズに応じた革新的なストレージソリューションを提供しています。今回のRAID機能付きHDDケースは、データ管理を効率化し、セキュリティ面でも強化された製品です。20%クーポンと14%割引コード「ORICO9958RU3」を利用して、今すぐ特別価格17,879円(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DD7HJR9M?th=1)で購入し、データ管理の未来を手に入れてください。

