〈ミュージック・ラウンジ〉vol.10　世田谷トリオ featuring 大友良英 & HIMI

2026年1月30日（金）19:00 開演 北沢タウンホール

シモキタで出会った3人が共鳴し、生まれた、その名も「世田谷トリオ」。スタンダードからフリーまで、ジャンルを問わず縦横無尽に繰り広げる演奏はジャズファンのみならず、多くの音楽ファンからの熱い視線を集めています。大注目のピアノトリオが豪華ゲストと送る一夜限りのセッション… 聞くなら今しかない！

【出演】

〈世田谷トリオ〉高橋佑成（ピアノ） 岩見継吾（ベース） 吉良創太（ドラム）

ゲスト：大友良英（ギター） HIMI（ヴォーカル）

【曲目】

Shiny Stockings／Unforgettable／Omrai 他

【料金】★ワンドリンク付き★

一般 4,500円

せたがやアーツカード・世田谷パブリックシアター友の会 3,800円（前売のみ）

※未就学児入場不可

【発売開始】 2025年10月7日（火）10:00

詳細を見る :https://www.setagayamusic-pd.com/event/10350.html

【主催】 公益財団法人せたがや文化財団 音楽事業部