ヤマサ蒲鉾　直売店「かまぼこ工房　夢鮮館」にてさっちゃんの絵コンクール入選作品展開催！

ヤマサ蒲鉾株式会社子供１の部 最優秀賞子供2の部 最優秀賞

大人の部 最優秀賞

ヤマサ蒲鉾株式会社（兵庫県姫路市/代表取締役社長：名田和由）は、当社のイメージキャラクター「さっちゃん」を題材に「2025さっちゃんの絵コンクール」を実施しておりました。全国から4073点の応募が寄せられ、厳正な審査の結果、入選作品165点を決定しました。

さっちゃんの絵コンクールは、2005年から開催しております。今年で21回目を迎えました。

2025年の作品募集テーマは、「さっちゃんと世界の料理」です。和食・洋食・中華と様々な料理が描かれた作品が応募され、様々な地域の方々に多様な発想をしていただき、世界の料理を楽しむさっちゃんを自由に描いていただきました。

入選した作品を多くのお客様に見て頂くために、ヤマサ蒲鉾直売店「かまぼこ工房 夢鮮館」２階にて展示会を行っております。最優秀賞3点、優秀賞15点、審査員特別賞15点を含む、入選作品165点を展示しております。ホームページ上でも入選作品を確認することができます。

イベント概要

開 催 日：10月25日（土）～11月30日（日）

場 所：かまぼこ工房 夢鮮館 ２階（兵庫県姫路市夢前町置本327-16）

駐 車 場：無料（夢鮮館の駐車場をご利用下さい）

入 場 料：無料

時 間：午前9時～午後5時

関連URL：https://www.e-yamasa.com/sacyan/econcours.html

ヤマサ蒲鉾株式会社とは

大正５年に播磨灘に面した姫路市⽩浜町で創業した⽼舗の蒲鉾メーカー。その後、衛生的で効率の良いストレートラインが叶う広大な土地と美しい水を求めて自然豊かな夢前の地に工場を建てる。「正義・創造・感謝」の信条を大切に、昔ながらの伝統の技、味を守りながらも、常に新しい挑戦を継続している。コミュニティ施設の充実にも力を入れており、工場見学やイベント等も積極的に行っている。

HP：https://www.e-yamasa.com/