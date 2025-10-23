【箱根そば６０周年記念キャンペーン第１０弾】箱根そばのかけつゆをベースにした「箱らーめん」・「箱らーキッズ」を１１月１日（土）～１１月３０日（日）の期間限定販売！

株式会社 小田急レストランシステム

株式会社小田急レストランシステム（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：深海尚）が運営する「箱根そば」２３店舗では、２０２５年１１月１日（土）から１１月３０日（日）までの期間限定で、箱根そばのかけつゆを中華スープにアレンジした素朴な味わいの「箱らーめん」と、ハーフサイズでお子さま向けの「箱らーキッズ」を販売いたします。小田急電鉄株式会社の子育て応援マスコットキャラクター「もころん」かまぼこ入りで見た目もかわいらしく、親子でのご利用にもおすすめです。

箱根そばは今年度「ずっと そばに。」をスローガンとして掲げ、様々な周年記念企画を展開してまいります。今後もぜひご注目ください。

箱根そば URL https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/hakonesoba/hakonesoba/

商品概要

・販売期間

２０２５年１１月１日（土）～１１月３０日（日）

・販売店舗

〈東京都〉

下北沢店／経堂店／祖師ヶ谷大蔵店／成城学園前店／鶴川店／町田店／永山店／多摩センター東口店／秋葉原店

〈神奈川県〉

登戸店／向ヶ丘遊園南口店／新百合ヶ丘店／相模大野店／海老名店※／本厚木ミロード店／伊勢原店／小田原店／中央林間店／大和店／湘南台店／古淵店／橋本店／イトーヨーカドー立場店

※海老名店のみ１０時から販売開始となります

「箱らーめん」 ４５０円

箱根そばのかけつゆを中華スープにアレンジした、素朴な味わいのラーメンです。「もころん」かまぼこ１枚と、ねぎ、わかめをトッピングしました。

「箱らーキッズ」 ３４０円

ハーフサイズのお子さま向けラーメンです。「もころん」かまぼこ３枚とわかめをトッピングしました。

※大人のお客さまもご注文いただけます

「箱根そば」 店舗概要

小田急線沿線を中心に地域のお客さまに愛され続ける箱根そば。

そばは生麺を茹で上げ、だしの効いた優しい味わいのつゆを使用し、自慢のかき揚げはひとつひとつ店内で揚げています。季節ごとのおすすめメニューにはその時季にしか味わえない変り種もございます。

テーブル席もご用意しております。小田急線をご利用の際は、是非お立ち寄りください。

箱根そば公式Ｘ：https://x.com/hako_soba

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42301/table/232_1_ef36bbd1f1ed64539b5b2f82a479b4e7.jpg?v=202510230656 ]