【創業26年分の感謝を込めて！】ラーメンまこと屋『替玉食べ放題キャンペーン』実施！ 2025年10月27日（月）～10月31日（金）

『ラーメンまこと屋』を全国に101店舗（海外15店舗含む）展開する株式会社マコトフードサービス（本社：大阪府大阪市福島区、代表取締役社長：笠井政志）は、2025年10月27日(月)から2025年10月31日(金)の期間限定で、『替玉食べ放題キャンペーン』を実施します。本キャンペーンのご案内を含め、併せて3つのお得なお知らせをさせていただきます。

※一部店舗を除くラーメンまこと屋全店（心斎橋店・伏見稲荷OICYビレッジ店・渋谷センター街本店では実施しておりません）

お知らせ１.：替玉食べ放題キャンペーン

ラーメンまこと屋では、日頃のご愛顧に感謝を込めてお客様に喜んでいただける企画を日々検討しており、この度、2025年10月27日(月)から2025年10月31日(金)の期間限定で『替玉食べ放題キャンペーン』を実施させていただく運びとなりました。

期間中、通常1玉160円（税込176円）の替玉を1玉分ご注文・お支払いいただくと、2玉目以降は何玉でも無料でお楽しみいただけます。お腹いっぱいになって、幸せな気持ちでご帰宅いただければと存じます。

※心斎橋店・伏見稲荷OICYビレッジ店・渋谷センター街本店のみ実施しておりませんのでご注意ください。

今後も多くのお客様に喜んでいただけるよう、お店作りや商品作りに努めてまいります。

【詳細】

■実施期間：2025年10月27日(月)～2025年10月31日(金)

■対象店舗：ラーメンまこと屋全店（心斎橋店・伏見稲荷OICYビレッジ店・渋谷センター街本店では実施しておりません）

■内容：

・1玉分（160円税込176円）をご注文/お支払いいただくと、2玉目以降の替玉が無料

・来店いただいたお客様に、次回使える『お値段そのまま 50%増量クーポン』もお配りします（有効期限：2025年11月1日～12月31日）

・＋90円（税込99円）で糖質オフ麺に変更できます

■注意：

・心斎橋店・伏見稲荷OICYビレッジ店・渋谷センター街本店では実施しておりません

・店内飲食のみ

【麺について】

スープの相性に合わせて麺を使い分けております。

牛白湯の麺

牛白湯の麺にはタンパク値が高く風味が豊かな小麦粉を使用しています。

低加水の博多風の麺をベースに開発された麺は、小麦の風味としっかりとしたコシが感じられます。

この麺はコシがありながら歯切れが良く、スープとの絡みが良いので、濃厚でクリーミーな牛白湯スープとの相性が抜群です。

鶏じゃんの麺

鶏じゃんラーメンにはモチモチ、つるつる食感を重視した多加水熟成麺を使用しています。

真空状態で小麦粉と水を練り合わす生地は、独特のモチ感、つるみ食感を生み出します。

真空状態で練り込むことにより、時間が経っても伸びにくい麺が出来上がりましたので、最後まで美味しい食感のままお召し上がりできます。

４８時間二段熟成することによりその食感を最大限に引き出しています。お店では最適なタイミングでご提供できるようにしております。

お知らせ２.：次回使える『お値段そのまま 50%増量クーポン』

■有効期限：2025年11月1日(土)～2025年12月31日(水)

■対象店舗：ラーメンまこと屋全店

■内容：

・来店いただいたお客様に、次回使える『お値段そのまま 50%増量クーポン』をお配りします（有効期限：2025年11月1日～12月31日）

■注意：

・他のクーポンと併用はできません

・ラーメンをご注文いただき1会計につき1枚ご利用できます

・本クーポンは店内飲食限定です

・ご注文時に従業員へお渡しください

・券売機の店舗は本券をご注文時に従業員へお渡しください

お知らせ３.：劇場版『チェンソーマン レゼ篇』コラボ

2025年9月19日（金）より、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）との期間限定コラボレーションを全国86店舗で開催しております。

本コラボレーションでは、劇場公開を記念し、『チェンソーマン』をモチーフにした限定メニュー3種の提供、先着7万名様へのノベルティ配布、さらに渋谷店の特別ラッピングなど、ファン必見の企画を多数ご用意します。

チェンソー麺チェンソーマンノベルティプレゼント【開催概要】

・期間：2025年9月19日（金）AM11:00～11月24日（月）閉店まで［全67日間］

（※深夜営業や24時間店舗は11/24（月）のPM23:59までとさせていただきます。）

・場所：牛骨ラーメンまこと屋 全国86店舗

・公式サイト：https://www.makotofood.co.jp/csmcp

・劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公式サイト：https://chainsawman.dog/movie_reze/

・関連記事：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000063255.html

ラーメンまこと屋について

ラーメンまこと屋

平成11年10月11日に1号店となる福島店を創業して以来研究を重ね、旨さを極めた「牛骨スープ」を武器に、多くの方に喜んでいただき、今では全国（海外15店舗含む）101店舗を展開するまでに成長しました。創業者の「ラーメンを通して、楽しい食事の時間を提供したい」「家族を笑顔にしたい」という想いに共感するスタッフや関係者と共に、年中無休でラーメンをご提供しております。

これからも、一杯のラーメン・お客様一人一人と誠心誠意向き合いながら、2028年には200店舗という目標を達成し、ラーメンを通してより多くの皆様の「笑顔」に貢献いたします。

煮玉子牛白湯ラーメン・煮玉子赤辛牛白湯ラーメン

