バックオフィス・経営者向け展示会 「第10回【関西】総務・人事・経理Week」に出展

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝 周樹、以下「MJS」）は、2025年11月19日（水）～21日（金）の3日間、インテックス大阪で開催される「第10回【関西】総務・人事・経理Week」内の専門展「HR EXPO」ならびに「会計・財務EXPO」へ出展します。

【関西】総務・人事・経理Weekは、DX・業務効率化からオフィス環境改善まで、バックオフィス向けのあらゆる製品・サービスが一堂に出展する日本最大（※1）の展示会です。同展示会は9つの専門展示会で構成されます。MJSは【関西】総務・人事・経理Weekに10年連続で出展しており、今回は人事・労務・経営者向けサービスが集結する「HR EXPO」と、経理・財務部門向けサービスが集結する専門展「会計・財務EXPO」に出展します。

本展示会においてMJSは、企業内の全体業務最適化、経理事務省力化、決算早期化に貢献する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX（ガリレオプト ディーエックス）』や中規模・中小企業向けERPシステム『MJSLINK DX（エムジェイエスリンク ディーエックス）』など、経営資源の最適化や経営情報の可視化により迅速な経営判断をサポートする事業規模に応じた各種ソリューションをご紹介します。

また、AI解析による入力支援機能を搭載した証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud（エムジェイエス イー ドキュメント クラウド）』やデジタルインボイスの送受信や適格請求書（インボイス）の電子化に対応するクラウドサービス『Edge Tracker（エッジ トラッカー） 電子請求書』、マルチデバイス対応で勤怠・経費・給与などの管理を効率化する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告（※2）』のほか、ホームページの作成をはじめとしたマーケティング機能から、業務フローの効率化、経営改善まで、中小企業の業務をデジタル化によって幅広く支援する中小企業向けDXプラットフォームサービス『Hirameki 7（ヒラメキセブン）』など、人事・労務と経理・財務それぞれの分野において業務効率化とDX推進を支援する各種ソリューションをご用意しています。

※1 共同出展社含む、同種の展示会との出展社数、製品展示面積の比較。（主催会社調べ）

※2 『Edge Tracker 経費精算』と『Edge Tracker 勤怠管理』にはワークフロー機能がバンドルされます。

■ 主なご紹介ソリューション

・業務のDXを推進し、さらなるビジネスの成長を加速する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX』

https://www.mjs.co.jp/products/galileopt/

・AIにより業務の高度化・改革を支援するERPシステム『MJSLINK DX』

https://www.mjs.co.jp/company/software/mjslink/

・電子帳簿保存法対応の証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud』

https://www.mjs.co.jp/products/mjs-edocument/

・デジタルインボイスの送受信・適格請求書（インボイス）の電子化・対応サービス『Edge Tracker 電子請求書』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/e-invoice/

・業務効率化を推進する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/

・中小企業向けDXプラットフォームサービス『Hirameki 7』

https://hirameki7-mjs.hirameki7.site/

■ 開催概要

名称 ：第10回【関西】総務・人事・経理Week

公式URL ：https://www.office-expo.jp/kansai/

主催 ：RX Japan株式会社

会期 ：2025年11月19日（水）～21日（金）10：00～17：00

会場 ：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）

出展ブース ：HR EXPO【9-9】（4号館）、会計・財務EXPO【25-16】（6号館B）

入場料 ：無料

来場者登録 ：https://x.gd/Fclrf

VIP来場者登録 ：https://x.gd/IJdaL ※課長職以上の方限定

MJSは、過去10回の全てに出展し、

「第10回 関西 総務・人事・経理Week EXPOパートナー」

として認定されました。

■ 株式会社ミロク情報サービス（MJS）について （https://www.mjs.co.jp/）

全国の会計事務所と中堅・中小企業および小規模事業者に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、中堅・中小企業に対して、財務を中心としたERPシステムおよび各種ソリューションサービスを提供し、企業の経営改革、業務改善を支援しており、現在、約10万社の企業ユーザーを有しています。

