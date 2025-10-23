【11月10日-11月12日】＜早期申込特典あり♪＞株式会社ワンキャリア様主催の『新卒採用の地図 ～採用成功への「最短ルート」が見つかる、3日間～』にグロップが登壇します★

株式会社グロップ詳細を見る :https://service.onecareercloud.jp/lp/conference202511?utm_source=grop&utm_medium=email&utm_campaign=SM202511

「新卒採用の地図」は、新卒採用サービス「ワンキャリア」を展開する株式会社ワンキャリアが主催する、新卒採用に特化した企業・団体の人事・採用担当者向けオンラインカンファレンスです。





人材不足や学生の就業観の多様化、採用活動の早期化・長期化などを背景に、企業の採用環境は大きな転換期を迎えています。これまでの手法では通用しづらい状況が生まれる中、本カンファレンスは、採用成功に向けた“最短ルート”を照らす、新たな指針を提示します。

お申し込みはこちら！ :https://service.onecareercloud.jp/lp/conference202511?utm_source=grop&utm_medium=email&utm_campaign=SM202511

💡1日目 セッション２にて株式会社グロップが登壇いたします💡

【２０２５年１１月１０日（月） １１：５０-１２：１５】

🪄リテンション・つなぎとめ

🪄会社の魅力の伝え方×辞退を防ぐフロー設計

🪄応募から承諾まで一貫で効く実践法

上記についてお伝えします！ぜひお見逃しなく！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/53_1_cdc7bb8958162192364dfbef773ab351.jpg?v=202510230656 ]

※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【早期申込特典】

2025年10月31日までにお申し込みいただいた方には、早期申込特典として本カンファレンスのアーカイブ配信を視聴できるリンクが送付されます。

お申し込みはこちらから！（無料） :https://service.onecareercloud.jp/lp/conference202511?utm_source=grop&utm_medium=email&utm_campaign=SM202511

★会社概要

社名：株式会社グロップ

本社所在地：岡山県岡山市中区さい70-3

（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5

代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）

事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他

設立：1975 年 10 月 13 日

企業HP：https://www.grop.co.jp/

★お問い合わせ先

株式会社グロップデジタルセールス 広報担当

e-mail：digital-sales@grop.co.jp